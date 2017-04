Parlament Čiernej hory napriek protestom Ruska ratifikoval vstup krajiny do NATO

CETINJE 28. apríla (WebNoviny.sk) – Parlament Čiernej Hory ratifikoval v piatok protokol o vstupe tejto balkánskej krajiny do Severoatlantickej aliancie. Historický krok smerom k Západu podnikol napriek protestom zo strany Ruska a domácej proruskej opozície.

Za členstvo v NATO hlasovalo všetkých 46 prítomných poslancov. Čiernohorský parlament má 81 kresiel, zasadnutie v historickom hlavnom meste Cetinje však bojkotovali zákonodarcovia z radov proruskej opozície.

Čiernohorský premiér Duško Markovič v prejave pred hlasovaním povedal, že členstvo v NATO bude predstavovať záruku budúcej bezpečnosti krajiny, jej hospodárskeho rozvoja i regionálnej stability.

Proti ratifikácii prístupového protokolu demonštrovalo niekoľko stoviek stúpencov opozície. Protestujúci pálili vlajku NATO a kričali heslá ako “Zrada!” či “Zlodeji!”; následne sa pokojne rozišli.

Rusko rozhnevalo nadchádzajúce rozšírenie NATO o Čiernu Horu, ktorá je jeho tradičnou zónou vplyvu. Vláda v Podgorici obviňuje Rusko, že vlani v októbri počas volieb stálo za zmareným pokusom o prevrat, údajne zameraným na odvrátenie vstupu do aliancie. Moskva to popiera.

Krajina so 620.000 obyvateľmi má malú armádu s približne 2000 príslušníkmi. Jej poloha je však strategická, NATO jej členstvom získa úplnú kontrolu nad Jadranským morom, konštatuje agentúra AP.

Čierna Hora dostala oficiálnu pozvánku do NATO v decembri 2015. Vtedy sa aj otvorili rokovania o jej členstve, ktoré musí ratifikovať všetkých doterajších 28 krajín aliancie. Dosiaľ to urobilo 27 z nich, v Španielsku by sa mal tento proces skončiť v najbližších týždňoch. Slovenský parlament schválil príslušný dokument 14. júna 2016.