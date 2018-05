Parlament nepodporil návrhy kotlebovcov, chceli nielen obmedziť trestnoprávnu imunitu prezidenta

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Poslanci za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko chceli novelou o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby dosiahnuť, aby sa mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú priamo či nepriamo napojené na financovanie zo zahraničia, povinne registrovali do novovytvoreného Registra zahraničných agentov pod správou ministerstva vnútra.

Vytvorenie takéhoto registra by podľa nich pomohlo sprehľadniť financovanie a činnosť neziskových organizácií presadzujúcich záujmy zahraničných subjektov a zároveň sprísniť dohľad nad ich pôsobením. Poslanci NR SR návrh neposunuli do druhého čítania,

Užšia imunita pre prezidenta

Poslanci Národnej rady SR za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Ján Mora a Ján Kecskés chceli obmedziť trestnoprávnu imunitu prezidenta SR. Parlament však ich návrh ústavného zákona ani Trestného zákona nepodporil.

Podľa návrhov prezident by mal mať trestnoprávnu imunitu výlučne na výroky prednesené počas výkonu jeho funkcie. To znamená, že za všetky ostatné trestné činy by mohol byť trestne stíhaný.

Maximálna výška výdavkov pre VÚC

Kotlebovci chceli vyšším územným celkom stanoviť maximálnu výšku výdavkov, ktoré môžu vynaložiť na bežnú prevádzku samotného úradu. Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy parlament neposunul do druhého čítania.

„Zavedenie takýchto finančných stropov posilní rozpočtovú zodpovednosť a povedie k hospodárnejšiemu a uváženejšiemu rozdeľovaniu finančných prostriedkov v územnej samospráve“, zdôvodňovali návrh predkladatelia s tým, že hlavným dôvodom na predloženie tejto novely zákona je fakt, že vo viacerých VÚC zlyhal prirodzený samoregulačný mechanizmus.