Parlament neschválil viacero návrhov opozície, nebudú ani príplatky za prácu cez víkend

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Národná rada SR dnes zamietla viacero opozičných návrhov zákonov. Je medzi nimi návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú predložila skupina poslancov za OĽaNO.

Poslanci za hnutie OĽaNO-NOVA sa pokúšali vniesť filozofiu a ducha zákona o slobode informácií aj na významné dokumenty, ktorých vypracovanie je hradené z verejných zdrojov. Filozofia zákona o slobode informácií je postavená na premise, „čo je hradené z verejných prostriedkov, je verejnosti prístupné“. Preto podľa predkladateľov má verejnosť plné právo vedieť, ako sa nakladá s verejnými financiami, na ktoré sa skladá zo svojich daní.

Fico sľúbil víkendové príplatky

OĽaNO nepochodilo ani s návrhom na zmenu Zákonníka práce. Hnutie navrhovalo zaviesť „vekový strop“ pre učiteľov. Poslanci navrhovali stanoviť pevnú vekovú hranicu, dosiahnutím ktorej automaticky zanikne učiteľský pracovný pomer. „Z dôvodu možných negatívnych následkov takéhoto skončenia pracovného pomeru sa zároveň zavádza možnosť zmeny pracovných podmienok a tým aj predĺženia pracovnej zmluvy o ďalšie dva roky, a to v rámci uvedeného obdobia aj opakovane. Pri postupne sa zvyšujúcom dôchodkovom veku je nezavedenie vekového stropu pre učiteľov jednak prejavom hlbokej neúcty voči nim a zároveň podcenenie očakávaní žiakov od svojich učiteľov,“ argumentovali predkladatelia.

Parlament neposunul do druhého čítania návrh novely Zákonníka práce od poslancov za OĽaNO, ktorou sa mali zaviesť povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu vo výške 100 % z priemernej mzdy zamestnanca. Poslanec za OĽaNO Richard Vašečka upozornil na to, že premiér Robert Fico ešte počas prvomájových osláv takéto príplatky ľuďom sľúbil, avšak doteraz sa tak nestalo. V počte ľudí pracujúcich v nedeľu je na tom Slovensko podľa Vašečku najhoršie v Európe.

Neprešiel ani návrh o osobných asistentoch

Do druhého čítania neprešiel ani návrh poslancov za hnutie OĽaNO na novelizáciu zákona o sociálnom poistení. Osoby, ktoré poberajú peňažný príspevok na opatrovanie, alebo vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie v rozsahu aspoň 140 hodín, by podľa ich návrhu boli povinne dôchodkovo poistené počas celého obdobia poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo počas trvania zmluvy o výkone osobnej asistencie, bez ohľadu na to, aký vek má osoba, o ktorú sa starajú. Títo poistenci by si tak nemuseli podávať prihlášku na povinné dôchodkové poistenie, keďže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny by oznámil všetky potrebné skutočnosti zakladajúce vznik povinného dôchodkového poistenia priamo Sociálnej poisťovni.

Poslanci za OĽaNO spolu s poslancami za SaS chceli rozšíriť doterajšiu kontrolnú činnosť výborov NR SR a priznať im aj vyšetrovacie právomoci, preto predložili návrh ústavného zákona. Aj tento návrh vládna koalícia odmietla. Ako uvádzali predkladatelia v dôvodovej správe, je to jediná schodná cesta, ako riešiť kauzy, keď si orgány činné v trestnom konaní nerobia svoju prácu tak, ako by mali.