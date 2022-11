Parlament odložil reformu súdnej mapy, súčasný stav nebol pripravený na spustenie

Národná rada SR (NR SR) dnes schválila v skrátenom legislatívnom konaní vládnu novelu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov.

Novelou sa posunul termín implementácie reformy súdnej mapy z 1. januára 2023 na 1. júna 2023. Vytvorenie dodatočného časového priestoru je podľa ministra spravodlivosti Viliama Karasa nevyhnutné na lepšiu prípravu reformy a zníženie rizík, ktoré by mohli ohroziť dobré ciele reformy.

Súčasný stav nie je pripravený na jej spustenie

Súčasný stav personálnych a organizačno-technických príprav objektívne nie je v takom stave, aby mohla byť reforma v januári spustená. Ide o základné právo ľudí na efektívny prístup k súdnej ochrane. Súdna mapa je jedným z najväčších zásahov do fungovania súdov v modernej histórii Slovenska. Podstata spočíva vo zväčšení súdnych obvodov a úprave príslušnosti jednotlivých súdov.

Cieľom súdnej mapy je aj regulácia presunu sudcu z pracoviska do sídla a naopak, či zjednodušenie procedúry obsadzovania prvých miest sudcov správnych súdov. Cieľom je taktiež zavedenie pravidla, že súdne spisy krajských súdov v agende správneho súdnictva sa nepresúvajú na správne súdy, ak sa k 28. februáru 2023 nedosiahne obsadenosť správnych súdov aspoň na úrovni 50 percent celkového počtu sudcov toho-ktorého správneho súdu. Všetky opatrenia majú za cieľ zreálniť reformu súdnej mapy. Rozhodnutiu o návrhu na päťmesačný odklad predchádzal podrobný audit.

Odklad nezahŕňa len päťmesačný posun

Päťmesačný odklad implementácie súdnej mapy v sebe zahŕňa obsahové zmeny, ktoré sú proti niektorým cieľom reformy, osobitne proti tomu, čo má protikorupčný náboj a súvisí s otázkou zriadenia správnych súdov. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) to uviedla pre médiá. Podľa Kolíkovej odklad nezahŕňa len presunutie o päť mesiacov, ale vytvára skupinu sudcov, ktorí budú môcť prejsť na správne súdy bez toho, aby prešli cez sudcovskú previerku.

Sudcovská previerka nastavuje zrkadlo justícii, a to by podľa Kolíkovej mala nastavovať všetkým. „Keď ju zniesli sudcovia najvyššieho súdu, tak o to menej chápem, prečo sudcovia krajského súdu nemôžu zniesť, že pôjdu na správny súd,“ dodala poslankyňa.