Parlament odobril prítomnosť vojsk NATO na Slovensku, smeráci sa okrem jedného poslanca zdržali

Parlament vyslovil súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území SR. K tomuto kroku vláda a parlament pristúpili po vojenskom útoku Ruska na Ukrajinu. Návrh zo 134 prítomných podporilo 96 poslancov, proti bolo 15, zdržalo sa 22 a jeden poslanec nehlasoval.

Klub opozičnej strany Smer-SD sa zdržal hlasovania. Prítomnosť vojsk NATO podporil zo Smeru-SD poslanec Jaroslav Baška, ktorý bol v minulosti ministrom obrany. Návrh podporili aj nezaradení poslanci zo strany Hlas-SD.

Predpokladá sa, že na Slovensku bude pôsobiť do 2 100 vojakov členských krajín NATO. Podľa vládneho materiálu by malo prísť do 600 vojakov z Českej republiky, do 200 vojakov z Holandska, do 100 vojakov z Poľskej republiky, do 100 vojakov Slovinskej republiky, do 400 vojakov zo Spojených štátov amerických a do 700 vojakov z Nemecka.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) počas parlamentnej rozpravy upozornil, že celkový počet 2 100 vojakov NATO na Slovensku sa nevyužije. Povedal, že sa rokuje so spojencami o ďalších spôsobilostiach, ktoré SR nemá. Spomenul systém protivzdušnej obrany Patriot alebo posilňovanie spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tým, že tieto spôsobilosti Slovensko získa od spojencov zadarmo, ušetrí podľa Naďa stovky miliónov eur.