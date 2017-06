Parlament prelomil prezidentovo veto, regulačná novela zmení pravidlá schvaľovania cien energií

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Slovensko bude mať definitívne nový zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Poslanci Národnej rady SR (NR SR) totiž prelomili veto prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý vrátil vládnu novelu regulačného zákona poslancom na opätovné prerokovanie. Poslanci schválili novelu aj napriek výhradám prezidenta bez zmien.

Vďaka novele by sa malo posilniť postavenie vlády pri činnosti a kontrole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na základe novely totiž ministerstvá hospodárstva a životného prostredia znova získajú kompetenciu vyjadrovať sa k cenovým rozhodnutiam úradu.

Podľa novely bude taktiež menovanie šéfa ÚRSO už len v rukách vlády. Doteraz ho menoval na návrh vlády prezident SR.

Ministerstvá vstúpia do procesu úradu

Rezort hospodárstva sa bude vyjadrovať k cenovým rozhodnutiam pri cenách za teplo, plyn a elektrinu a rezort životného prostredia pri cenách za vodu. Ak bude mať jedno z ministerstiev pripomienky a úrad ich neakceptuje, bude ich musieť zverejniť.

Menovanie šéfa ÚRSO vládou, ako aj vstupovanie ministerstiev do procesu schvaľovania cien energií kritizovali firmy, zamestnávatelia a obchodné komory v pripomienkovom konaní, ako aj opoziční poslanci a samotný prezident SR.

Podľa schválenej novely už nebude môcť predseda ÚRSO zastávať aj funkciu šéfa Regulačnej rady, ktorá pôsobí na úrade ako kontrolný a odvolací orgán. Kandidáta na predsedu Regulačnej rady budú voliť spomedzi seba členovia rady a vymenuje ho prezident SR. Regulačná rada bude mať šesť členov. Troch členov bude nominovať Národná rada SR a troch vláda.

Úrad bude porovnávať staré a nové ceny

Regulačný úrad bude musieť podľa novely vypracovávať dopadové štúdie pri akejkoľvek zmene svojej cenovej regulácie. Úrad bude mať povinnosť porovnať vplyv navrhovanej novej cenovej regulácie s existujúcim stavom. Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu musia byť známe dopady na jednotlivých odberateľov.

ÚRSO bude mať dvoch podpredsedov. Tých bude na návrh predsedu menovať vláda. Cenové rozhodnutia už bude musieť po novom podpísať aj jeden z podpredsedov. Inak nebudú platné.

Po definitívnom schválení regulačnej novely by mal vyvrcholiť proces výberu nového predsedu ÚRSO. Toho by mala vybrať komisia zložená z predstaviteľov najvýznamnejších zamestnávateľských zväzov – AZZZ , RÚZ a Klubu 500, ZMOS-u za samosprávy a ministerstva hospodárstva. Nový šéf regulačného úradu by mal byť známy začiatkom leta.