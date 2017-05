Parlament prelomil veto prezidenta Kisku na sporné vyvlastňovanie pozemkov pod diaľnice

BRATISLAVA 19. mája (WebNoviny.sk) – Národná rada SR krátko po polnoci prelomila veto prezidenta Andreja Kisku na spornú novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Za opätovné schválenie návrhu hlasovalo 81 poslancov a proti bolo 45 zákonodarcov.

Vyvlastňovaniu pozemkov pre diaľnice má podľa ministerstva dopravy a výstavby pomôcť zavedenie nového právneho inštitútu predbežnej držby, ktorý pred ukončením vyvlastňovacieho procesu umožní vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu. Novela zákona nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Štátu hrozí vysoká pokuta

Vláda novelou reagovala na situáciu pri príprave výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy, kde pre meškanie s výkupom pozemkov hrozí štátu vysoká pokuta od koncesionára projektu.

Zostáva vykúpiť 0,5 percenta pozemkov, ktoré chce desiatka majiteľov podľa rezortu dopravy predať za neprimeranú cenu, čo by znamenalo pre štát navyše výdavky za niekoľko desiatok miliónov eur. Za výkup pozemkov pod D4 a R7 už štát vyplatil vyše tristo miliónov eur.

Do rozpravy k tomuto bodu programu sa vo štvrtok večer zapojili iba opoziční poslanci, pričom väčšinou zopakovali svoje výhrady z predošlého rokovania. Týkali sa najmä toho, že hlavou štátu vrátená novela podľa nich neoprávnene zasahuje do súkromného vlastníctva a preto pravdepodobne skončí na Ústavnom súde SR.

Kritika opozície

Zástupcom opozície sa nepáčil ani rýchly postup pri opätovnom rokovaní o novele, keďže viacerí povedali, že nemali čas oboznámiť sa s rozhodnutím prezidenta. Od vrátenia prezidentom po opätovné prerokovanie totiž uplynulo len niekoľko hodín.

“Je to strašná hanba, čo sa v tomto parlamente deje. Tak ako to začalo pochybne porušovaním pravidiel, tak to aj pokračuje a tak to aj skončí,” povedal Ondrej Dostál z klubu SaS.

Pripomenul, že novela bola schválená bez riadneho pripomienkového konania a Ústavný súd už raz pôvodný zákon vyhlásil za protiústavný. “Poslanci majú o prezidentovom vete rozhodovať bez toho, aby si vôbec prečítali, čo prezident vyčíta tomuto zákonu a čo v ňom považuje za protiústavné,” uviedol Dostál.

Eduard Heger z klubu OĽaNO-NOVA sa posťažoval, že argumenty opozície sa neprijímajú. “Právne a finančné problémy zostávajú. Nejde len o obchvat, ale o postupné deformovanie právneho systému,” povedal Heger.

Ján Marosz z toho istého klubu znovu žiadal vyvodiť politickú zodpovednosť za situáciu s pozemkami pod obchvat. Anna Zemanová z SaS označila problémy s pozemkami za manažérske zlyhanie Národnej diaľničnej spoločnosti a rezortu dopravy.

Kiskove pripomienky

Prezident Andrej Kiska vrátil novelu vo štvrtok a navrhol, aby ju parlament pri opätovnom prerokovaní neprijal ako celok. Hlavným impulzom podľa zverejnených informácií pre vypracovanie a prijatie zákona boli problémy s výkupom pozemkov na výstavbu obchvatu Bratislavy.

Schválená novela zákona podľa hlavy štátu predstavuje významný zásah do základného práva vlastniť majetok. Argumentáciu rezortu dopravy ako predkladateľa i praktické dôvody na schválenie zákona preto považuje za “nedostatočné a neobhájiteľné”.

“Je neprijateľné, aby sa manažérske chyby Národnej diaľničnej spoločnosti, respektíve Ministerstva dopravy a výstavby SR pri príprave a realizácii jedného konkrétneho projektu výstavby riešili takým legislatívnym spôsobom, ktorý nie je v súlade s ústavou. A navyše, nevyplynul z nevyhnutnosti vyvolanej náhlymi a nepredvídateľnými skutkovými a právnymi okolnosťami,” upozornil Kiska.

Prezident je presvedčený, že schválený zákon umožňuje obmedziť vlastnícke právo spôsobom, ktorý nemožno kvalifikovať ako obmedzenie v nevyhnutnej miere. Myslí si, že skrátené legislatívne konanie, v ktorom bol zákon prijatý, nebolo odôvodnené.

Postup rezortu dopravy, ktorý tvrdil, že praktický problém s prípravou a realizáciou individuálnej stavby je nevyhnutné riešiť novelou zákona v skrátenom legislatívnom konaní, označil za zneužitie tejto formy legislatívneho procesu.