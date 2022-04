Parlament rieši väzbu pre Fica, hlasovať o osude šéfa Smeru sa možno vo štvrtok nebude (naživo)

Poslanci parlamentu vo štvrtok rokujú o súhlase s väzbou pre obvineného poslanca a predseda strany Smer-SD Roberta Fica.

V pléne je na súhlas s väzbou potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V prípade, že príde všetkých 150 poslancov, potrebných by bolo aspoň 76 hlasov. Ako na sociálnej sieti informoval podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO), ak sa rozprava vo štvrtok neskončí do 17:00, hlasovať o osude Fica sa bude až na budúci týždeň.

Naživo: Rokovanie parlamentu

Koaličné kluby Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina a Sloboda a Solidarita (SaS) majú 86 hlasov. K tomu treba pripočítať štyroch zákonodarcov strany Za ľudí a niekoľko nezaradených poslancov, ktorí boli pôvodne členmi vládnych klubov a zvyknú hlasovať s koalíciou. Ak by Sme rodina odmietla podporiť väzbu Fica, hlasovanie v pléne parlamentu by mohlo byť tesné. Klub Sme rodina má totiž 17 poslancov.

Samotný súhlas parlamentu by ešte neznamenal, že by Fico išiel do väzby. Musí o tom rozhodnúť súd. Keby Fico skončil vo väzbe, jeho mandát by nezanikol. Len by sa neuplatňoval. Namiesto neho by nastúpil náhradník.