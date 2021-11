Parlament skončil piatkové rokovanie predčasne, chýbali poslanci

Parlament v piatok skončil rokovanie predčasne pre neprítomnosť viacerých poslancov, ktorí predkladali svoje návrhy zákonov. Keďže neboli prítomní v sále, ich body sa posunuli na koniec schôdze. Úplne posledným však bude na rokovaní aktuálnej schôdze zákon o štátnom rozpočte a s ním súvisiace body.

Parlament mohol v piatok rokovať o vládnych návrhoch zákonov týkajúcich sa zdravotníctva, ale ani minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) nebol v parlamente. Navyše sa v tejto súvislosti čaká na rokovanie zdravotníckeho výboru parlamentu.

Predsedajúci schôdze Juraj Blanár (Smer-SD) uviedol, že rokovací poriadok nepočíta s tým, že by sa prepadávanie návrhov dostalo do slučky. S predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) sa dohodol, že na budúci týždeň zvolá poslanecké grémium, aby určilo ďalší postup, „lebo takto to ďalej nejde“. Národná rada SR v piatok obvykle rokuje bez obedňajšej prestávky do 14.00.