Parlament vzal na vedomie petíciu za skorší odchod do dôchodku, Richter rokuje o preddôchodku

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Národná rada SR schválila novelu zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Schválená novela zákona pritom neobsahuje ustanovenia k zavedeniu tzv. preddôchodku ako dávky z tretieho penzijného piliera. Zavedenie preddôchodku totiž minister práce a sociálnych vecí Ján Richter ešte v decembri minulého roka dočasne stopol vzhľadom na zásadné rozpory s rezortom financií o tom, aké má byť nastavenie podmienok čerpania preddôchodkovej dávky.

Preberajú sa európske smernice

Novelou zákona sa tak len preberajú do slovenskej legislatívy príslušné európske smernice. Ide o smernicu o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi únie zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv, či o smernicu o činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a o dohľade nad nimi. „V snahe uľahčiť mobilitu zamestnancov medzi členskými štátmi, ako aj v záujme zlepšenia prevoditeľnosti dôchodkových úspor zamestnancov sa medzi inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia zavádza možnosť individuálneho prevodu majetku člena (resp. účastníka),“ uviedlo ministerstvo práce.

Parlament tiež vzal na vedomie petíciu občanov SR za skorší odchod do dôchodku, ktorú zorganizoval Odborový zväz KOVO. V petícii občania požadujú, aby vláda zmenou zákona o sociálnom poistení stanovila maximálny vek pre odchod do starobného dôchodku na 64 rokov a vytvorila zákonné možnosti pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku. Pod petíciu sa od októbra minulého roka podpísalo vyše 126 tisíc občanov.

Preddôchodok konzultujú s ministerstvom financií

Ako počas parlamentnej rozpravy k tejto petícii uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, rezort práce má pripravený legislatívny návrh na zavedenie možnosti tzv. preddôchodku, ktorý stále konzultuje s ministerstvom financií.

K zavedeniu stropu na dôchodkový vek minister uviedol, že sa touto otázkou treba zaoberať. Richterovi sa tiež pozdáva myšlienka, aby ženy odchádzali do penzie skôr s tým, že by sa v prípade žien zohľadňovala výchova detí, a nie samotné rodičovstvo.