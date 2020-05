Parlamentná komisia na kontrolu odposluchov stále nefunguje, v minulosti bol problémom Galko

Na pôde Národnej rady SR zatiaľ nevznikla komisia na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov (ITP), tzv. odposluchov. Podľa šéfa parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraja Krúpu (OĽaNO) sa o podobe komisie vedie diskusia. O jej zložení rozhodne hlasovaním plénum.

Poslanec Krúpa nevedel povedať, kedy komisia vznikne, pretože koalícia teraz rieši problémy týkajúce sa pandémie.

Smer má záujem

„Tlačí na to opozícia. Je to zaujímavé, lebo v minulosti vládny Smer-SD nebol ochotný pristúpiť na dohodu a bránil sa vzniku tejto komisie. Teraz má záujem, aby vznikla. My sa jej určite nebránime,“ vyjadril sa pre agentúru SITA Krúpa.

Predseda parlamentného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS) Erik Tomáš (Smer-SD) povedal, že strana má záujem, aby komisia bola čo najskôr zriadená a fungovala. „Všetko však závisí od politických rokovaní, ktoré boli pre koronakrízu odložené,“ dodal Tomáš.

Pre politické spory komisia na kontrolu odposluchov v minulom volebnom období vôbec nevznikla. Dôvodom bol spor, či má byť jej členom exminister obrany Ľubomír Galko.

Kauza s odpočúvaním

Z postu ministra musel odísť po kauze s odpočúvaním novinárov, zamestnancov ministerstva obrany a civilistov za vlády Ivety Radičovej. Bývalé vládne strany Smer-SD a Slovenská národná strana preto odmietali Galka podporiť.

Vznik osemčlennej komisie vyplýva zo zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP. Jej členmi majú byť traja zástupcovia vládnych strán a traja z opozície.

Pôjde o poslancov nominovaných kontrolnými výbormi parlamentu, a to Osobitným kontrolným výborom NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitným kontrolným výborom NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

Dvaja členovia mimo strán

Ďalší dvaja členovia komisie by mali byť odborníci mimo politických strán. Národnej rade ich predloží šéf parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Mená týchto kandidátov nie sú známe. Podľa poslanca Krúpu je o tom teraz predčasné hovoriť.

Malo by ísť o kandidátov, ktorí boli v minulosti sudcami, prokurátormi, príslušníkmi spravodajskej služby, polície alebo ľudia z radov právnej a bezpečnostnej teórie a praxe. Potrebujú získať previerku Národného bezpečnostného úradu na stupeň prísne tajné.

Kontrolu používania ITP urobí komisia raz ročne. Môže tak urobiť aj z vlastného podnetu, prípadne podnetu niektorého z bezpečnostných výborov parlamentu alebo na základe podnetu občana, ak sa domnieva, že sa ITP prostriedky používajú voči nemu.