Parlamentné voľby na Slovensku v roku 2020 budú zrejme cez jarné prázdniny

Najvhodnejší termín parlamentných volieb je 29. február 2020. Pre agentúru SITA to uviedol tlačový odbor Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR).

„Poslanci Národnej rady SR sú volení na štyri roky. Voľby v roku 2016 boli 5. marca a volebné obdobie sa teda končí 5. marca 2020. Aby sa dodržalo štvorročné volebné obdobie, je najvhodnejšie, aby sa voľby konali v poslednú sobotu pred 5. marcom 2020, a tou je práve sobota 29. februára 2020,“ vysvetlil tlačový odbor parlamentu.

Vplyv prázdnin na voľby

Predseda NR SR Andrej Danko už viackrát avizoval, že parlamentné voľby by mohli byť poslednú februárovú sobotu. V tomto termíne sa budú končiť jarné prázdniny školákom z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja a začínať žiakom v Košickom a Prešovskom kraji.

„Nebolo by to prvý raz, keď by boli nejaké voľby počas prázdnin. Samozrejme, ľudia migrujú, ale stále majú možnosť vybaviť si voličský preukaz. Všeobecne nevieme kvantifikovať, aký majú prázdniny dopad na volebnú účasť. Prázdniny ju však môžu ovplyvniť len v malej miere,“ uviedol pre agentúru SITA politický analytik Ján Baránek.

Možnosť voliť cez internet

Eliminovať argument prázdnin by podľa Baránka dokázala možnosť voliť cez internet. „Keď vieme robiť bankové prevody cez internet, toto by tiež nemusel byť problém, len na to treba vôľu,“ vysvetlil.

Šéf koaličného Smeru-SD Robert Fico sa nedávno vyjadril, že akýkoľvek iný termín parlamentných volieb by bol buď protiústavným predĺžením alebo skrátením volebného obdobia.

Voľby do NR SR vyhlasuje predseda parlamentu najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.

Viac o téme: Parlamentné voľby 2020 na Slovensku