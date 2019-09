Parlamentné voľby v Izraeli priniesli pat, momentálne neexistuje žiadna predstaviteľná koalícia

Utorňajšie izraelské parlamentné voľby priniesli výsledok, ktorý väčšina izraelských médií označuje za pat. Ak sa zohľadnia očakávané a potenciálne koalície, a tiež sľuby jednotlivých strán o tom, s kým sa po voľbách určite nespoja, neexistuje momentálne žiadna predstaviteľná koalícia.

Podľa predbežných výsledkov, ktoré po zrátaní vyše 60 percent odovzdaných hlasov v stredu zverejnila ústredná volebná komisia, by mala byť víťazom volieb opozičná strana Modrá a biela Bennyho Ganca a Ja’ira Lapida, ktorá by mala získať 32 z celkového počtu 120 kresiel v izraelskom parlamente.

Tesne za ňou nasleduje Likud súčasného premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý by mal v Knessete obsadiť 31 kresiel. Na treťom mieste je s predpokladaným ziskom desiatich parlamentných kresiel formácia Spoločný zoznam, ktorá združuje politické sily izraelských Arabov.

Lieberman „jazýčkom na váhach“

Ani Likud so svojimi tradičnými ultranacionalistickými a náboženskými spojencami, ani Modrá a biela s ďalšími umiernenými stranami však podľa doterajších výsledkov nedajú dokopy potrebnú nadpolovičnú väčšinu 61 poslancov inak, ako s podporou nacionalistickej strany Izrael, náš domov Avigdora Liebermana, ktorá skončila na piatom mieste.

Lieberman si svoje postavenie „jazýčka na váhach“ patrične užíva a kladie obom stranám podmienky, ktoré sú podľa všetkého nesplniteľné. Aktuálne požaduje, aby vznikla široká koalícia s účasťou Modrej a bielej, Likudu aj jeho strany Izrael, náš domov. To podľa britskej BBC nie je možné v prvom rade preto, lebo Modrá a biela by v takomto prípade určite požadovala minimálne odchod Netanjahua na politický dôchodok, čo zas nie je prijateľné pre Likud.

Druhou, možno o niečo reálnejšou možnosťou je to, že Lieberman zmení názor, a pridá sa k jednej z dvoch najsilnejších strán bez toho, aby požadoval koaličnú spoluprácu s oboma naraz. V takomto prípade by bolo prirodzenejšie, keby sa pridal k bývalým spojencom z Likudu, s ktorými zdieľa nechuť k akýmkoľvek ústupkom voči Palestínčanom.

Ostré výpady Netanjahua proti Arabom

Zotrvanie Netanjahua pri moci by mohlo vyústiť do ďalšieho vyostrenia izraelsko-palestínskeho konfliktu. Netanjahu sa v predvolebnej kampani prezentoval ostrými výpadmi proti Arabom, ktoré mnohí komentátori označovali za jednoznačne rasistické. Najmä však sľuboval, že ak vyhrá voľby, budúca izraelská vláda pod jeho vedením anektuje všetky židovské osady na palestínskom Západnom brehu Jordánu. To šokovalo nielen Palestínčanov, ale aj medzinárodné spoločenstvo, snáď s výnimkou Netanjahuovho veľkého podporovateľa, amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Keďže zatiaľ sa v Izraeli nečrtá žiadny prijateľný scenár povolebnej spolupráce, v hre je aj vyhlásenie nových volieb.