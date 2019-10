Parlamentné voľby v Kanade vyhrali Trudeaovi liberáli, budú mať šancu sformovať menšinovú vládu

Pondelkové parlamentné voľby v Kanade vyhrala Liberálna strana Kanady (LPC) premiéra Justina Trudeaua a porazila tak konkurenčných opozičných konzervatívcov (CPC), ktorí jej v prieskumoch šliapali na päty. Podľa odhadov stanice CBC by mali liberáli obsadiť najviac kresiel v 338-člennom parlamente a budú tak mať najlepšiu šancu sformovať budúcu vládu. Ako však CBS podotýka, šlo by o menšinovú vládu, ktorá by sa musela spoliehať na jednu z opozičných strán, aby sa udržala pri moci.

Voľby boli považované za isté „referendum o Trudeaovi„, s ktorého menom sa v poslednom čase spájalo viacero škandálov, či už reálnych, alebo vykonštruovaných. Zdá sa však, že ani tie tomuto idolu stúpencov liberalizmu neuškodili.

Hlavnou predvolebnou témou bol boj proti klimatickým zmenám a najmä zvyšovanie daní za vypúšťanie oxidu uhličitého. Trudeaova vláda tieto „zelené“ dane zvýšila aj v štyroch z desiatich kanadských provincií, ktoré ich nechceli zvýšiť samé od seba, za čo schytávala veľkú kritiku od lídra konzervatívcov Andrewa Scheera.