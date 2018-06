Parlamentné voľby v Slovinsku vyhral expremiér Janša, ale nikto s ním nechce ísť do vlády

ĽUBĽANA 4. júna (WebNoviny.sk) – V nedeľňajších parlamentných voľbách v Slovinsku s pomerne slušným náskokom zvíťazila Slovinská demokratická strana (SDS) expremiéra Janeza Janšu.

Podľa predbežných volebných výsledkov, ktoré po zrátaní takmer všetkých odovzdaných hlasov zverejnila slovinská Ústredná volebná komisia, získala Janšova SDS 24,9 percenta hlasov.

Na druhom mieste nasleduje Zoznam Marjana Šareca (LMŠ) s odhadovaným ziskom 12,7 percenta hlasov. Medzi stranami na treťom až piatom mieste sú len nepatrné rozdiely: Sociálni demokrati (SD) získali 9,9, Moderná centristická strana (SMC) expremiéra Mira Cerara 9,8 a radikálna antikapitalistická strana Ľavica 9,3 percenta hlasov.

Výnimka nacionalistov z SNS

Do parlamentu sa dostali ešte kresťanskí demokrati zo strany Nové Slovinsko (NSi) so ziskom 7,1, liberáli zo Strany Alenky Bartušek (ZaAB) s 5,1 a Demokratická strana slovinských dôchodcov (DeSUS) so ziskom 4,9 percenta hlasov, a štvorpercentnú hranicu zvoliteľnosti ešte tesne prekročili aj nacionalisti zo Slovinskej národnej strany (SNS), ktorí získali 4,2 percentá hlasov.

„SDS je otvorená spolupráci,“ vyhlásil v prvom povolebnom vyjadrení víťaz volieb, predseda SDS Janša. „Tieto časy si vyžadujú spoluprácu,“ dodal. Žiadna z ďalších strán, snáď s výnimkou SNS, s ním však spolupracovať nechce. Spoluprácu s Janšom jednoznačne vylúčil Zoznam Marjana Šareca, ako aj SMC a ďalšie strany.

Vlna protiutečeneckej politiky

Problémom pre väčšinu slovinských strán je to, že Janša v posledných rokoch nasadol na vlnu protiutečeneckej politiky a svoju predvolebnú kampaň založil na strašení migrantmi. Ešte viac Janšovej SDS vyčítajú tesné vzťahy so stranou Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý bol pred voľbami aj hosťom jej mítingov.

Podľa niektorých informácií Orbán, ktorý je spomedzi európskych lídrov najostrejším odporcom prijímania utečencov, dokonca slovinskú SDS sčasti financuje.

Podľa analytikov pritom podobne ako v Maďarsku, aj v Slovinsku je už dnes boj proti migrácii skôr umelo živená téma s cieľom vyvolať strach občanov, keďže v tejto krajine takmer žiadni migranti nie sú. „Každý tu hovorí o migrantoch, ale štatisticky vzaté, nejestvuje tu vôbec žiadny problém s migrantmi,“ povedal ešte v predvečer volieb slovinský analytik Andraz Zovko.