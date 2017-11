Parodontitída je vec seniorov. Omyl!

BRATISLAVA 30. novembra 2017 (WBN/PR) – Rebríček ochorení, problémov spojených so zubami jednoznačne vedie zubný kaz. S ním má skúsenosti naozaj väčšina z nás. Či skrytý alebo viditeľný – keď začne bolieť, vieme koľká bije. O parodontitíde, druhom najčastejšom probléme, ktorý sa týka chrupu panuje presvedčenie, že je vlastná iba seniorom, ktorí vekom prichádzajú o zuby. Tí tridsiatnici, čo si práve kvôli nej sadli stomatológovi do kresla, by vedeli rozprávať … Tak začneme za nich.

Ľahostajnosť naša každodenná

A to doslova. To, že deti kopírujú správanie sa rodičov, platí aj v prípade hygienických návykov. Čistenie zúbkov, umývanie si rúk … Nič nefunguje tak dobre, ako ísť príkladom. Zanedbaná zubná hygiena v detskom a dospievajúcom veku môže mať nepríjemné následky v dospelosti. „Keď sme sa rozprávali s mladými pacientami so začínajúcou parodontitídou, väčšina z nich bola k ústnej hygiene ľahostajná. Večer si nevyčistili zuby, pretože sa im nechcelo a ráno nestíhali. Veď mentolová žuvačka to vyrieši. Plak, zubný kameň, kazy, krvácanie ďasien, k tomu strach zo zubára a problém bol na svete,“ spomína MUDr. Alexander Schill, primár stomatologickej kliniky. A práve nedostatočná hygiena je živnou pôdou pre šírenie sa baktérií zo zubného povlaku do ďasien, ich množenie a zápal, ktorý vyvrcholí paradentózou.

Pozor už na prvé signály ochorenia

Parodontitída, môže začínať nenápadne. „Nikomu na pokoji nepridajú opuchnuté, začervenané či krvácajúce ďasná. To býva len začiatok. Pri neliečených stavoch dôjde k obnaženiu krčkov a koreňov zubov. Následne sa zuby začnú kývať a v pokročilom štádiu môžu vypadnúť. Samozrejme, tento stav je nepríjemný nielen pre pacienta, ale aj pre jeho okolie, nakoľko jedným z príznakov paradentózy je výrazný zápach z úst,“ vysvetľuje stomatológ

A terapia? Ak je možné zub zachrániť (pri dostatočnom množstve kosti), treba ho očistiť – odstrániť zubný kameň, povlak, vyčistiť koreň pod ďasnom, a vtedy sa môže zub samovoľne upevniť. Ak je štádium pokročilé, zub treba odstrániť a zvoliť vhodnú náhradu zuba.

Zubná kefka nie je pre celú rodinu

Nájdu sa prípady, kedy jednu kefku používajú viacerí členovia rodiny. Po dôvodoch nepátrame, no treba mať na pamäti, že parodontitídou (baktériami, ktoré sú na kefke) môže byť nakazený aj ďalší človek. „Parodontálne baktérie sa rýchlo množia a sú zákerné. V neliečených prípadoch práve ony môžu byť dôvodom pre vznik ochorení, ktoré zdanlivo so zubami ani nesúvisia. Hovoríme o infarkte, zlyhaní srdca, mozgovej príhode či ateroskleróze.“

Základ je prevencia