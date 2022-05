Partneri v živote aj pred kamerami – Ondrej Kovaľ a Zuzana Norisová v traileri filmu Stand up

Humor lieči… ale nie vždy. Svoje o tom vie aj hlavný hrdina nového slovenského road movie, ktorý príde do kín o mesiac, presnejšie 23. júna 2022. Vo filme Stand up, ktorého tvorcovia práve teraz zverejnili oficiálny trailer, sa pred kamery v hlavných úlohách postavili Ondrej Kovaľ a Zuzana Norisová. Okrem nich sa v snímke objaví viacero slovenských hercov a stand-up komikov, v ktorých komunite sa príbeh sčasti odohráva.

V centre pozornosti filmu stojí tridsiatnik Mišo, ktorý sa rozhodne opustiť stabilné zamestnanie, aby si mohol splniť sen a stať sa prvým profesionálnym stand-up komikom na Slovensku. Jeho priateľka má o spoločnom živote iné predstavy, podporuje ho však a snaží sa mu pomáhať, ako sa len dá. Pôvodné Mišove plány naruší neohlásená návšteva netere z USA. Spoločne sú nútení vybrať sa na jeho prvé turné po slovenských mestách, počas ktorého postupne obaja zisťujú, že im cesta prináša výzvy, na ktoré neboli pripravení. Podarí sa im s nimi vysporiadať? Ustojí partnerský vzťah jeho nový životný štýl? A nebude Mišove prvé turné zároveň jeho posledným?

„Keď som bol obsadený do role v tomto filme, prihlásil som sa na open mic počas stand-up vystúpenia v bratislavskom bare. Týždeň som si písal text a týždeň som sa ho učil. Od slova do slova. Zdal sa mi ako hercovi trefný, aktuálny a vtipný. Po troch minútach na mňa niekto z publika zakričal – to je ako na TED-xe! Reagoval som tak, že som si to nevšímal. Nemohol som. Nebol som na to pripravený,“ s úsmevom hovorí o svojej skúsenosti so stand-up komédiou Ondrej Kovaľ, člen Činohry Slovenského národného divadla, známy z filmov Želary, Účastníci zájazdu či seriálového hitu Panelák. Ako dodáva, vtedy v bare pochopil, že vystupovať ako stand-up komik je mimoriadne náročná disciplína. „Už som sa o to neskôr nepokúšal, ale vedel som, ako to nerobiť. Všetkým komikom veľký rešpekt!“

Foto: Silverart

Jeho filmovú priateľku hrá Zuzana Norisová, s ktorou tvoria pár aj v skutočnom živote. Spoluprácu pred kamerami si pochvaľuje. „S Ondríkom si vždy veľmi radi zahráme čokoľvek – sme na to zvyknutí od štrnástich z konzervatória a hrať spolu nás veľmi baví. Vieme odstrihnúť nás dvoch a vžiť sa do postáv,“ hovorí obľúbená herečka a dodáva, že hlavné postavy filmu Stand up podľa nej zažívajú krízu všednosti. „Vkĺzli do všednosti a nevnímajú na sebe krásu. Sú v bode, v ktorom sa ocitne každý pár. Prvé roky chémie a ružových okuliarov pominuli a žena sa cíti nedocenená, alebo akoby ju muž nevidel a nevážil si ju. A muž sa cíti doma nedocenený, tak hľadá ventil mimo domu. Niekedy je to náročné – čítate scenár a vidíte sa v dačom z tých postáv… To ale znamená, že je dobre napísaný. Snažili sme sa dodať tým frustrovaným častiam aj hravosť, ktorú v sebe máme a ktorá odľahčí určité ťaživé situácie,“ hodnotí skúsenosť z nakrúcania filmu Norisová, pre ktorú pôjde tento rok už o druhú snímku uvedenú do kín. Komédiu Šťastný nový rok 2, v ktorej stvárnila jednu z hlavných úloh, videlo viac ako 170 000 diváčok a divákov.

Film Stand up je celovečerným debutom režiséra Juraja Bohuša, slovenského tvorcu pôsobiaceho v USA. Okremústrednej hereckej dvojice sa publikum môže tešiť aj na Elenu Podzámsku, Annu Jakab Rakovskú, Szidi Tobias, Adyho Hajdu, či americkú herečku Caitlin Witty. V úlohách stand-up komikov sa predstavia skutoční slovenskí komici Michael Szatmáry, Ján Gordulič, Tomáš Hudák, Matej Adámy, Jakub Gulík a komička Simona Salátová.

Foto: Silverart

Vznik snímky producentskej spoločnosti Silverart finančne podporil Audiovizuálny fond v rámci výzvy MINIMAL a do slovenských kín ju uvedie distribučná spoločnosť Continental film.

