Partnerka zosnulého bieloruského aktivistu neverí v jeho samovraždu, Šyšov sa bál o ich bezpečnosť

Partnerka bieloruského aktivistu, ktorý za podozrivých okolností zomrel tento týždeň na Ukrajine, neverí v jeho samovraždu. Vyjadrila sa tak v relácii Newshour britskej BBC, pričom uviedla, že pred smrťou sa bál o ich bezpečnosť.

„Zvykol sedávať pri okne a hovoriť, že vidí ako autá prichádzajú do dvora a odchádzajú. Nebrala som to vážne. Povedala som ‚Možno si paranoidný. Kto by sa o nás zaujímal?‘ Ale možno mal nejakú predtuchu,“ povedala Bažena Žoludžová.

Plánovali spoločný život

Vitaľa Šyšova našli v utorok obeseného v jednom z parkov v Kyjeve. Stalo sa tak deň po tom, čo sa nevrátil z behu. Polícia vyšetruje, či si siahol na život sám alebo ho zavraždili tak, aby to vyzeralo ako samovražda.

„Plánovali sme spoločný život. Nemohol ma takto opustiť,“ povedala Žoludžová pre Newshour. Ako tiež uviedla, v deň Šyšovovho zmiznutia ho nevidela a keďže nie sú manželia, nemôže vidieť ani jeho telo a „rozlúčiť sa s ním“.

Šyšov podľa jeho partnerky počas pobytu na Ukrajine prijal určité opatrenia, napríklad fotografoval poznávacie značky áut a podozrivých ľudí, ktorých videl v Kyjeve.

Komunikoval s bezpečnostnými službami

Nekomunikoval s políciou, no bol v kontakte s ukrajinskými bezpečnostnými službami. „Povedali mu, že by sme na seba mali dávať pozor pre prípad, že sa niečo stane a budú sa nás pokúšať vziať naspäť do Bieloruska,“ povedala.

Šyšov bol šéfom Bieloruského domu na Ukrajine – skupiny pomáhajúcej ľuďom, ktorí utiekli z Bieloruska. „Keď sme prišli na Ukrajinu, vždy sa uistil, že každý, kto prišiel, bol v bezpečí a v poriadku. Uistil sa, že medzi ľuďmi, čo prišli, nie je nikto z tajnej polície. Vždy ochraňoval druhých, len neochránil seba,“ povedala Žoludžová.

Záťah na opozíciu

Úmrtie aktivistu znova upriamilo pozornosť na dianie v Bielorusku, ktorému od roku 1994 vládne prezident Alexander Lukašenko. Jeho vlaňajšie znovuzvolenie viedlo k celonárodným protestom, ktoré násilne potlačili bieloruské bezpečnostné sily.

Pozornosť priťahuje aj jeho záťah na opozíciu. Medzinárodné pobúrenie napríklad vyvolalo zadržanie novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľky, pre ktoré úrady primali odkloniť let, ktorým leteli.

Organizácia Spojených národov v reakcii na Šyšovovu smrť reagovala s tým, že pridáva „našim obavám z toho, čo sa deje v Bielorusku“.