Partnerstvo v bankopoistení pre slovenský trh

VÚB banka a poisťovňa Generali oznámili posilnenie partnerstva skupiny Intesa Sanpaolo s európskym lídrom v poistení, skupinou Generali, na slovenskom trhu s cieľom ďalej poskytovať komplexnú ponuku pre rodiny a firmy.

Toto partnerstvo spája dobrú znalosť potrieb zákazníkov a rozvinutú obchodnú sieť VÚB s rozsiahlymi skúsenosťami Generali s vývojom a ponukou poistných produktov. Tento model služieb dosiahol dôležitý míľnik – 20 rokov vzájomnej spolupráce.

„Naše partnerstvo prinieslo klientom mnoho výhod a ako banka sme schopní pokryť ich poistné potreby na všetkých našich pobočkách. Už teraz sa tešíme na dosahovanie nových cieľov s ďalšími službami a digitalizovanými riešeniami, aby sm ešte viac posilnili výnimočnú zákaznícku skúsenosť v segmente bankopoistenia,“ povedal Martin Techman, vrchný riaditeľ úseku Retailové bankovníctvo vo VÚB.

„Spolu s tímom VÚB Banky sme v roku 2002 vybudovali základy bankopoistného segmentu na slovenskom trhu. Pre toto dlhodobé partnerstvo založené na efektívnej spolupráci, profesionalite, kvalitných produktoch a proklientskych službách, sme sa stali celoživotným partnerom tisícok klientov, ktorým poskytujeme riešenia na mieru. Posilnenie už existujúcej spolupráce je ďalším krokom k tomu, aby sme našim klientom naďalej prinášali to najlepšie na trhu, stáli pri nich v každej dôležitej životnej situácii a napĺňali tak našu víziu celoživotného partnera,“ povedal Roman Juráš, Country Manager Generali Group pre Českú republiku a Slovensko.

Na posilnenie bankopoistenia bola vytvorená aj nová zastrešujúca značka „BE PROTECTED“. Jeho grafický dizajn so starostlivo vybranou typografiou intuitívne a priamo umocňuje posolstvo konceptu ochrany a hodnotu, ktorú tieto produkty prinášajú klientom banky.

O VÚB banke

VÚB je členom bankovej skupiny Intesa Sanpaolo. VÚB banka prevádzkuje 129 retailových pobočiek, 33 firemných pobočiek, 11 hypotekárnych centier po celom Slovensku a 1 pobočku v Českej republike.

O skupine Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo je popredná talianska banková skupina – slúžiaca rodinám, firmám a reálnej ekonomike – s významným medzinárodným zastúpením. Charakteristický obchodný model Intesa Sanpaolo z nej robí európskeho lídra v oblasti Wealth Management, Protection & Advisory, ktorý sa výrazne zameriava na digitálne a fintech. Efektívna a odolná banka ťaží zo svojich továren na produkty v úplnom vlastníctve v oblasti správy aktív a poistenia. Silný záväzok skupiny ESG zahŕňa poskytovanie pôžičiek vo výške 115 miliárd EUR do roku 2025 komunitám a na zelenú transformáciu a 500 miliónov EUR v príspevkoch na podporu ľudí, ktorí to najviac potrebujú, čím sa Intesa Sanpaolo stavia na svetového lídra z hľadiska sociálneho vplyvu. Intesa Sanpaolo sa zaviazala, že do roku 2030 dosiahne Net Zero pre svoje vlastné emisie a do roku 2050 pre svoje úverové a investičné portfóliá. Intesa Sanpaolo, angažovaná patrónka talianskej kultúry, vytvorila svoju vlastnú sieť múzeí, Gallerie d’Italia, ktoré budú hostiť umelecké dedičstvo banky a ako miesto pre prestížne kultúrne projekty.

Novinky: group.intesasanpaolo.com/en/newsroom/news

Twitter: @intesasanpaolo

LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo

O Generali Slovensko

Poisťovňa Generali pôsobí na Slovensku od roku 1996. Za ten čas si vybudovala povesť jedného z popredných poskytovateľov poistenia. Má pozíciu tretej najväčšej poisťovne na slovenskom trhu s najvyšším rastom trhového podielu spomedzi svojich konkurentov. Generali je univerzálna poisťovňa poskytujúca produkty životného aj neživotného poistenia fyzickým a právnickým osobám.

O skupine Generali

Generali je jedným z najväčších globálnych poskytovateľov poistenia a správy aktív. Bola založená v roku 1831 a je prítomná v 50 krajinách sveta s celkovým príjmom z poistného vo výške 75,8 miliardy EUR v roku 2021. S približne 75 000 zamestnancami obsluhujúcimi 67 miliónov zákazníkov má Skupina vedúce postavenie v Európe a rastúcu prítomnosť v Ázii a Latinská Amerika. Základom stratégie Generali je jej celoživotný partnerský záväzok voči zákazníkom, dosiahnutý prostredníctvom inovatívnych a personalizovaných riešení, najlepšej zákazníckej skúsenosti vo svojej triede a jej digitalizovaných globálnych distribučných schopností. Skupina plne začlenila udržateľnosť do všetkých strategických rozhodnutí s cieľom vytvoriť hodnotu pre všetky zainteresované strany a zároveň vybudovať spravodlivejšiu a odolnejšiu spoločnosť.

Novinky: generali.com/media/press-releases/all

Twitter: @GENERALI

LinkedIn: linkedin.com/company/generali

