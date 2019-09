Párty, hodovanie, pitný režim a nezabudnuteľná atmosféra: Oktoberfest 2019 sa začína už vo vlaku

So ZSSK môžete cestovať vlakom z Bratislavy do Mníchova pohodlne a výhodne

Čakajú vás raňajky do postele, pártyvozeň i miesto v pivnom stane

Na úvod niekoľko užitočných pojmov:

Mass Glass – litrový pohár na pivo

Dirndl – tradičný bavorský kroj so šnurovačkou

Lederhosen – krátke nohavice na traky

Prečo ich spomíname? Lebo na kultovom Oktoberfeste sa bez nich nezaobídete. Nuž a najväčší sviatok pivárov si naozaj netreba nechať ujsť.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripravila pre všetkých milovníkov zlatého moku a tradičnej bavorskej kultúry aj tento rok ponuku, ktorá sa neodmieta. Cestujte s nami na Oktoberfest 2019 z Bratislavy priamo do Mníchova. Okrem cesty tam i späť vás čakajú raňajky do postele a miesto v pivnom stane Löwenbrau (od 11:00 do 16:30), kde máte nárok na dva litre piva (teda spomínaný Mass Glass) a polovicu pečeného kurčaťa. Navyše v pártyvozni s barom môžete odštartovať zábavu už počas cesty do bavorskej metropoly.

Vlak odchádza v stredu 2. 10. o 21:00 zo železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto a o 21:45 zo stanice Bratislava-Petržalka s príchodom na mníchovskú stanicu München Hauptbahnhof vo štvrtok 3. 10. o 09:20. Tereziánska lúka, areál Oktoberfestu, sa nachádza asi dvadsať minút pešej chôdze južne od železničnej stanice. Odchod z mníchovskej Hauptbahnhof je vo štvrtok 3. 10. o 22:30 s príchodom do stanice Bratislava-Petržalka v piatok 4. 10. o 07:11 a do stanice Bratislava-Nové Mesto o 07:53. Cestujúcim odporúčame byť na stanici aspoň 30 minút pred odchodom vlaku. Pre viac informácií, rezervácie a zakúpenie lístkov môžete kontaktovať e-mailovú adresu: gregusova.janka@slovakrail.sk, prípadne telefónne číslo: 0904 883 945.

Kultový Oktoberfest láka pivárov z celého sveta do Nemecka už viac ako 200 rokov. Napriek názvu štartuje už v polovici septembra a vrcholí začiatkom októbra. Pre návštevníkov je k dispozícii 14 pivných stanov s kapacitou až 7-tisíc návštevníkov. Navyše, v každom pivnom stane čapuje svoj nezameniteľný mok iný bavorský pivovar. Nenechajte si tento zážitok ujsť!

Náš tip:

Ponuka Oktoberfest so ZSSK je vhodná ako originálny darček

