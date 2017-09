Pasívny dom komplexne, jednoducho, systematicky

BRATISLAVA 12. septembra 2017 (WBN/PR) – Tento nový pasívny dom má veľmi náročných majiteľov. Rozhodli sa kombinovať maximálnu efektívnosť so sofistikovaným dizajnom so zaujímavým, ale problematickým miestom. Ich požiadavky na prevedenie boli nepochybne ovplyvnené povolaním majiteľa – ako projektový manažér v IT preferuje jednoduché, racionálne a efektívne riešenia.

Príbeh so šťastným koncom – domom s kompletnými nákladmi 70 € mesačne – začal voľbou pozemku. Jeho zjavným kladom bol krásny výhľad do okolitých lesov, záporom poloha vo svahu. Majitelia sa rozhodli túto výzvu prijať a začali hľadať vhodné riešenie. Súčasne si tak ujasnili, že je pre nich dôležitá otázka energetických úspor – nielen kvôli finančným nákladom, ale tiež vyjadruje ich pohľad na ekológiu.

Pri výbere vhodného materiálu pre svoj dom najprv zvažovali drevostavbu, ale vzhľadom k svažitosti pozemku sa ukázalo ako lepšie riešenie zvoliť murovanú stavbu. Projekt sa rozhodli zveriť skúsenému ateliéru Elam, ktorý má s výstavbou pasívnych budov mnohoročné skúsenosti. „Stavba je realizovaná zo stavebného systému Ytong. S týmto materiálom máme pri výstavbe pasívnych domov veľmi dobré skúsenosti. Má dobré izolačné vlastnosti zhodné vo všetkých smeroch. Obvodové steny lepšie redukujú tepelné mosty. Tvárnice z Ytongu sú presné, ľahké a veľmi dobre sa s nimi pracuje. Umožňujú jednoduché rezanie, vŕtanie, drážkovanie a pod. Murivo odpúšťa drobné prehrešky, ktoré sa bežne na stavbách vyskytujú,“ vraví k voľbe materiálu architekt.

Dom predstavuje mimoriadne vydarené spojenie funkčnosti, moderných technológií a dizajnu. Po estetickej stránke sa manželia v zadaní zhodli na „modernom konzervativizme“ a presne to dokázal ateliér Elam navrhnúť. Ako zdroj vykurovania a teplej vody je použitá kompaktná rekuperačná jednotka so zabudovanou akumulačnou nádržou a malým tepelným čerpadlom. Vykurovanie je doplnené o kozub a malé ohrievače v jednotlivých miestnostiach. Kompaktná vetracia jednotka súčasne zaisťuje aj vetranie celého objektu bez tepelných strát.

Majitelia si dali tiež veľmi záležať na interiéry a projekt tak patrí k tým domom, kde sa kvalita stretáva s dizajnom. Proste nimi kladené vysoké nároky a súčasne moderné, svieže myslenie je na výsledku poznať.