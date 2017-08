Paška sa obul do Bugára, kritizuje plánovaný prejav ombudsmanky na Dúhovom PRIDE

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Ak zdieľame európske hodnoty postavené na rešpektovaní a ochrane základných práv, potom prirodzene musíme zabezpečiť uznanie a ochranu aj párov osôb rovnakého pohlavia.

Keďže na Slovensku táto skupina stále nemá plnú ochranu práv jej členov, prijala som pozvanie a v sobotu #PRIDEm na Hviezdoslavovo námestie, uviedla na svojom oficiálnom facebookovom profile verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová (nominantka Mosta-Híd).

Ombudsmankin hovorca Ján Glovičko pre agentúru SITA potvrdil, že Patayková na sobotňajšom Dúhovom pochode vystúpi s prejavom.

Patakyová nadviazala na Dubovcovú

Patakyová vo svojom facebookovom statuse napísala, že pri vstupe do úradu sa prihlásila k spoločným európskym princípom, v rámci nich aj k akceptovaniu rôznorodosti a k tolerancii.

„Som presvedčená o tom, že Slovensko hodnotovo patrí do Európy, a preto by malo chrániť základné práva a slobody všetkých párov, ako je to vo vyše dvoch desiatkach členských štátov Európskej únie,“ uviedla Patakyová, ktorá tak nadviazala na svoju predchodkyňu Janu Dubovcovú.

Tá vlaňajší pochod podporila vyvesením dúhovej vlajky na svojom úrade a na podujatí vystúpila s prejavom. V ňom uviedla, že je v záujme verejného ochrancu práv pomôcť pri presadzovaní dodržiavania základných práv a slobôd a LGBTI menšina v tom na Slovensku stále ťahá za kratší koniec.

Paškova kritika

Postoj verejnej ochrankyne práv ostro skritizoval podpredseda Slovenskej národnej strany (SNS) Jaroslav Paška, ktorý na Facebooku odkázal predsedovi Mosta-Híd Bélovi Bugárovi, že národniari už nemusia podporiť ďalšieho nominanta Mosta-Híd.

„Keď si nás, Béla, vo februári oslovil s prosbou o podporu pre Vašu kandidátku na Verejného ochrancu práv SR Máriu Patakyovú, tvrdil si, že je to slušná, korektná, rozvážna, kresťansky založená pani so zmyslom pre spravodlivosť, rodinné hodnoty, atď… Súčasťou koaličnej dohody je aj záväzok, že koaličné strany, ani ich nominanti nebudú otvárať kontroverzné témy, útočiť na civilizačné, kultúrne a sociálne hodnoty koaličných partnerov, ich voličov a znevažovať ich,“ napísal dnes Paška.

Paška tvrdí, že SNS a Most-Híd sa na základe podrobných analýz slovenskej legislatívy zhodli na tom, že postavenie LGBTI komunity je na Slovensku zakotvené tak, že ho v súčasnosti netreba nijako meniť.

„Pani, ktorú sme Ti svojimi hlasmi pomohli ustanoviť na post Verejného ochrancu práv Slovenskej republiky sa však zjavne chystá znevážiť nielen našu spoločnú koaličnú vládu, ale aj dlhoročné civilizačné, kultúrne a sociálne hodnoty našej spoločnosti a vysmieva sa im. Nie som si dnes istý, Béla, či sa po tomto vulgárnom geste Tvojej nominantky nájde v klube SNS poslanec, ktorý by ešte podporil nejakého Tvojho kandidáta do akejkoľvek verejnej funkcie,“ dodal podpredseda SNS.

Funkcia nespadá pod gesciu politikov

Predstavitelia strany Most-Híd, ktorá Patakyovú do funkcie navrhla, zareagovali slovami, že funkcia verejného ochrancu práv je ústavne zakotvená inštitúcia a nespadá pod gesciu akéhokoľvek politika, či nebodaj politickej strany.

„Tak, ako volí parlament napríklad ústavných sudcov, tak volí aj verejného ochrancu práv. Asi nikto neráta s tým, že ústavní sudcovia sa pri svojom rozhodovaní budú riadiť želaniami politikov alebo politických strán, ale ústavou. Môžeme s rozhodnutiami a názormi verejného ochrancu práv súhlasiť, aj nesúhlasiť, ale mali by sme ich rešpektovať,“ uvádza sa v stanovisku strany Most-Híd, ktoré agentúre SITA sprostredkovala tlačová tajomníčka Františka Dušíková.