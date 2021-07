Päť talentovaných autoriek a jeden napínavý román!

Vladimíra Šebová, Ivica Ďuricová, Vanda Kys, Michaela Zamari a Baja Dolce sú mená, ktoré na knižnom trhu v posledných rokoch zarezonovali vlastnými úspešnými románmi. Teraz spojili svoje talenty a napísali napínavý romantický triler. Originálny projekt, aký u nás ešte nebol, dostal názov Azaelov pád a 2.7.2021 vyšiel vo vydavateľstve Venupress.

Príbeh, ktorý mal pôvodne slúžiť pre potešenie fanúšikov a autorky ho zverejňovali na online platforme Wattpad si získal veľa pozitívnych ohlasov a dočkal sa aj knižného spracovania.

Azaelov pád v sebe spája romantiku, napätie, prvky trileru, ale miestami aj desivo pripomína pandemické obdobie či technologický vývoj budúcnosti. Autorky však nič nenechali na náhodu a vystavanie príbehu brali veľmi poctivo. „Odborné časti sme konzultovali s viacerými profesionálkami vo svojom odbore. Asistovali nám lekárka, mikro biologička aj genetička. No musíme priznať, že vďaka aktuálnej situácii vo svete bolo omnoho jednoduchšie vžiť sa do deja aj do hlavných postáv. Inšpirácia tak prichádzala aj z vonkajšieho sveta, ale aj z vnútorných emócií, ktoré teda poriadne dostali na frak,“ vysvetľuje Michaela Zamari. „Písali sme počas prvej vlny pandémie, keď nikto ešte poriadne nevedel, čo sa to okolo nás vlastne deje. Ľudia boli zmätení a vynárali sa rôzne teórie. To je pre autorky ako sme my priam geniálna živná pôda na rozvíjanie fantázie,“ dodáva Ivica Ďuricová. Fantázia otvára možnosti, ale nie je príliš náročné udržať spoločnú „niť“, keď sa musí autor o svoje predstavy deliť s ďalšími spoluautorkami? „Pri písaní nám to išlo fajn, navzájom sme si pomohli,“ vyvracia domnienky Vlaďka Šebová a dodáva: „Pri posledných kapitolách sme aj brainstormovali a pripravili si k nim i osnovu. Myslím, že každá mala voľnosť pridať do príbehu niečo svoje a zároveň sa držala konzistentnosti príbehu. Úprimne som veľmi prekvapená a nadšená, ako sa nám podarilo vytvoriť takýto prepracovaný príbeh plný akcie a romantiky.“ Miestami to bolo náročné, no všetkých päť autoriek sa zhoduje na tom, že to bola výzva, ktorú s radosťou prijali. „Naučila ma premôcť sa, keď som mala tehotenské nevoľnosti a nechcelo sa mi ani otvoriť počítač. Zistila som, že dokážem za deň napísať kapitolu, kompletne ju zmazať a napísať novú,“ priznáva s úsmevom Vanda Kys. „Táto spolupráca mi toho dala veľmi veľa. Ukázala mi štyri ďalšie pohľady na situácie, naučila ma spolupracovať a myslieť kolektívne. Ako autorke mi tento projekt pomohol posunúť sa vpred. Čitatelia si určite prídu na svoje,“ uzatvára Baja Dolce.

Foto: Michaela Zabojníková

Tento výnimočný príbeh nabitý akciou, odvážnymi hlavnými hrdinami a miestami, ktoré ulahodia nielen cestovateľom už nájdete v každom dobrom kníhkupectve a s autorkami sa môžete stretnúť aj osobne, na besede spojenej s krstom knihy,v Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave – už 3.8.2021!

Rosalie nikdy netúžila zachraňovať svet. Sebastian nikdy nechcel byť tajným agentom. Napriek tomu im osud obom rozdal iné karty.

Patologička Rosalie mala v živote iba jeden cieľ – pomáhať ľuďom z bezpečia svojho laboratória. Lenže keď prijme ponuku na utajený výskum, jej život sa otočí naruby. Podľa inštrukcií v obálke má nájsť tajomného architekta Sebastiana. Charizmatický muž jej však odhalí sprisahanie, na ktorom sa údajne podieľa aj ona.

Rosalie a Sebastian pomyselne stoja na opačných stranách brehu, no ťahá ich k sebe silná príťažlivosť. Ak chcú ochrániť nevinných a svoju rodinu, musia spojiť sily.

Môže Rosalie dôverovať neznámemu spojencovi? Smrtiaci Azael rozprestiera krídla. Preteky o čas sa začínajú…

