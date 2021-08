Patetické správanie v štýle malého decka. Ku kritike Djokoviča sa pridal aj britský novinár

K vlne antipatií na srbského tenistu Novaka Djokoviča v závere jeho vystúpenia na olympijských hrách v Tokiu sa pridal aj britský novinár Piers Morgan. Niekdajší dopisovateľ Daily Mirror podrobil 34-ročného Srba tvrdej kritike po tom, čo v súboji o 3. miesto proti Španielovi Pablovi Carreňovi-Bustovi viackrát neovládol svoje emócie, čo si odniesla aj jeho raketa.

Neskôr nenastúpil na súboj o bronz v miešanej štvorhre, oficiálne pre vyčerpanosť a zranenie ramena. Pripravil tým potenciálne o zisk medaily aj svoju krajanku Ninu Stojanovičovú.

Neuniesol prehru

„Bolo to patetické správanie v štýle malého decka. Lámal svoje rakety, hneval sa a sťažoval a napokon odstúpil z mixu, čo jeho partnerku možno stálo medailu,“ napísal Piers Morgan na twitteri, upozornil na to srbský denník Blic na svojom webe.

„Djokovič sklamal nielen sám seba, ale aj veľmi veľa ľudí. Sklamal členov svojho tímu, fanúšikov aj celú krajinu. Hanebné výstrelky údajného šampióna,“ doplnil Morgan.

Djokovič prišiel do Tokia v úlohe najväčšieho favorita na olympijské zlato s jasným cieľom pridať štvrtý dielik do víťaznej skladačky do tzv. Zlatého Slamu. Šampión Australian Open, Roland Garros aj Wimbledonu až do semifinále suverénne napĺňal pozíciu favorita, ale v semifinále bol nad jeho sily Nemec Alexander Zverev.

Vzápätí neuspel ani v semifinále mixu a potom ani v súboji o 3. miesto vo dvojhre. Toľko prehier v rozpätí necelých 24 hodín si zrejme nepamätá vo svojej takmer 20-ročnej profikariére.

Jeho telo to vzdalo

„Nezvládol som to. Úroveň môjho tenisu išla dolu. Aj pre vyčerpanie – psychické a fyzické. Dal som do toho všetko, ale v nádrži už toho veľa nezostalo. Je mi ľúto Niny, že nemôže hrať, ale moje telo to jednoducho vzdalo,“ vyhlásil Djokovič na svoju obhajobu. Zároveň priznal, že proti bolestiam a vyčerpaniu si musel pomáhať liekmi.

Ak sa srbský tenisový fenomén skonsoliduje, stále má šancu dosiahnuť tzv. pravý Grand Slam, teda vyhrať v jednom roku všetky grandslamové turnaje. Na to však potrebuje ovládnuť US Open v New Yorku, ktorý sa začne 30. augusta. Zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča verí, že aj nezvládnutý záver OH 2020 ho môže posilniť.

„Vôbec neľutujem, že som prišiel do Tokia. Všetko sa deje z nejakého dôvodu. Aj srdcervúce prehry na olympijských hrách. Zažil som ich aj na ďalších veľkých turnajoch a viem, že takéto zlyhania ma môžu posilniť do ďalšej roboty. Trochu sa obávam, či budem do US Open fyzicky v poriadku. Tým si v tejto chvíli nie som istý,“ skonštatoval 20-násobný grandslamový víťaz.