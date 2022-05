Patrioti Levice sú späť na slovenskom basketbalovom tróne, vo finále zdolali Lučenec

Patrioti Levice sú po štyroch rokoch opäť na slovenskom basketbalovom tróne. V sobotňajšom piatom finálovom stretnutí zvíťazili na domácej palubovke nad BKM Lučenec 85:75 a v celej sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Pre Levičanov je to tretí slovenský titul, predchádzajúce dva získali v rokoch 2011 a 2018.

Za úspechom je koncepčná práca

„Neskutočné. Užívame si neskutočnú atmosféru. Vyšlo to na takýto domáci zápas. Je to niečo neopísateľné,“ vyhlásil na webe basketliga.sk kouč levického mužstva Michal Madzin. Tridsaťšesťročný lodivod sa stal po 13 rokoch prvým slovenským trénerom, ktorý získal ligové zlato na slovenskej mužskej basketbalovej scéne. Pred ním to naposledy dokázal Ľubomír Urban s Nitrou. „Boli sme dvaja – ja a Ladislav Lutovský. Je to však zásluha celého tímu, vďaka ktorému to vyšlo,“ dodal Madzin.

Levice v 37 tohtosezónnych dueloch našli premožiteľa iba v piatich stretnutiach. V súčte základnej časti a play-off dovedna trikrát podľahli Lučencu, raz Interu Bratislava a Spišskej Novej Vsi. „Za úspechmi treba hľadať koncepčnú prácu. Tento kolektív bol spolu dlhšie a bolo to cítiť. Podarilo sa nám udržať veľkú väčšinu družstva a mohli sme nadviazať na veci, ktoré sme robili. Veľkým pilierom boli Slováci. Na každom z nich to stálo, pre celé družstvo odrobili neskutočnú robotu,“ podotkol Madzin.

Užili si celú sezónu

V rozhodujúcom dueli Levičanov potiahol za víťazstvom 18-bodový Šimon Krajčovič.

„Dojmy sú vynikajúce. Je to niečo úžasné. Myslím si, že celú sezónu sme si všetci užili, aj s divákmi, trénermi, fanúšikmi a funkcionármi. To, že sa nám to podarilo ukončiť na domácej palubovke, pred zaplnenou halou, je niečo vynikajúce. Myslím, že si to všetci spolu užijeme,“ skonštatoval 28-hráč so skúsenosťami zo zámoria a Španielska.