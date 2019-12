Paulína Fialková skončila v stíhačke v Top 10, po čistej streľbe urobila nevídanú chybu

Nórka Tiril Eckhoffová deklasovala konkurenciu a napriek dvom trestným okruhom sa stala víťazkou sobotňajších stíhacích pretekov biatlonistiek v rámci 3. kola Svetového pohára vo francúzskom stredisku Le Grand Bornand. Na druhom mieste skončila jej krajanka Ingrid Landmark Tandrevoldová, ktorá prišla do cieľa s mankom 38,1 s. Tretia bola Švajčiarka Lena Häckiová (+46,0 s).

Slovenská reprezentantka Paulína Fialková skončila na 10. mieste s dvomi trestnými okruhmi a stratou 1:45,8 min. Jej umiestnenie však mohlo byť aj lepšie, nebyť technickej chyby. Po čistej tretej streľbe sa pomýlila a „odkrútila“ si jeden okruh navyše, čím stratila drahocenné sekundy.

„Bola tak v strese, že mala nulu a išla na trestné kolo. Ešte nikdy sa nám to nestalo. Beriem to športovo,“ poznamenala pri mikrofóne RTVS trénerka Anna Murínová. Ivone Fialkovej tesne ušlo bodované umiestnenie, keď napokon skončila na 42. priečke (+3:49,6 min).

„Neviem, čo za skrat nastal v mojej hlave. Pri poslednom výstrele som si nebola istá, či som to trafila alebo nie. Dávala som si pušku na chrbát a potom som sa ešte obzrela, či to bola nula alebo nie, ale pozrela som si vedľajší terč. Musím sa ospravedlniť fanúšikom, tímu a môjmu múdrejšiemu ja, že som takto zazmätkovala a pripravila sa o lepší výsledok. Odkrúžila som jedno trestné kolo navyše pre chybu z nepozornosti, veľmi ma to mrzí,“ poznamenala pre RTVS smutná Paulína Fialková.