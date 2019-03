Paulína Fialková je so sezónou spokojná a reagovala aj na nečakané vyhlásenie sestry Ivony

BANSKÁ BYSTRICA 28. marca (WebNoviny.sk) – Druhá najúspešnejšia slovenská biatlonistka súčasnosti Paulína Fialková po skončení sezóny 2018/2019 pricestovala na Slovensko z posledných pretekov Svetového pohára v Osle s miernym oneskorením. Počas úvodných dní aktuálneho týždňa absolvovala v Paríži profesionálne fotenie na podporu reklamných aktivít.

Kráľovná a princezná

Vo štvrtok ráno sa spolu s ďalšou mimoriadne úspešnou slovenskou biatlonistkou Anastasiou Kuzminovou stretli so zamestnancami a vedením armádneho strediska Dukla Banská Bystrica.

„Som členka Dukly a vidím, koľko času a energie vynakladajú ľudia, ktorí tu pracujú. Vnímam to tu ako jednu veľkú rodinu, takže som veľmi rada, že sa takéto privítanie zorganizovalo. Mohla som vidieť všetkých pohromade, lebo počas sezóny a prípravy na ňu nie je možné sa s každým osobne porozprávať. Všetci si tu robia svoj kus práce, čo napomáha k celému nášmu výsledku. Takže i vďaka ľuďom v zákulisí môžeme odvádzať i my športovci profesionálnu prácu,“ prezradila Anastasia Kuzminová.

Riaditeľ VŠC Dukla Roman Benčík neskrýval nadšenie z výsledkov dvoch úspešných slovenských biatlonistiek. Trojnásobnú držiteľku olympijského zlata a aktuálnu držiteľku malého glóbusu v disciplíne šprint Kuzminovú označil za kráľovnú a Paulínu Fialkovú, ktorá si v sezóne vybojovala šesť pódiových umiestnení v rámci pretekov SP, za princeznú.

Paulínu sezóna potešila

Celé štvrtkové stretnutie v Banskej Bystrici sa nieslo v priateľskej atmosfére. „Veľmi sa teším z úspešnej sezóny. Nie je to iba o Anastasii či Paulíne, ale aj o lyžiarke Petre Vlhovej a ostatných úspešných zimných športovcoch, ktorým sa darilo. Veľmi nás teší, že po úspešných ZOH 2018 v Pjongčangu máme úspešnú aj poolympijskú sezónu. Veríme, že športovci, ktorí neukončia kariéru, nadviažu na tieto úspechy aj v tej ďalšej sezóne. Videli sme, ako sa všetci tešia z úspechu našich dvoch biatlonistiek, no je to aj úspech všetkých zamestnancov Dukly,“ povedal Roman Benčík.

Veľkú radosť zo stretnutia mala aj Paulína Fialková. „Sezóna je vždy náročná a dlhá. Pretekov je veľa a všetci vrátane mňa sú už úplne ‚odrovnaní‘, potrebujeme oddych,“ poznamenala na úvod P. Fialková.

„Teším sa z tejto sezóny. Boli tam síce výkyvy, ale neboli až také ako vlani. Keďže som udržala aspoň šiestu pozíciu v celkovom hodnotení Svetového pohára, bol to pre mňa určite skvelý ročník. Zatiaľ sme si s trénermi ešte nevyhodnotili veci, ktoré nevyšli. Bude potrebné ich v budúcnosti zmeniť. Na druhej strane, vyskytli sa aj záležitosti, ktoré boli skvelé a treba ich podporiť. Vždy sa dá nájsť niečo, čo sa dá zlepšiť. Myslím si, že keby som mala aj 35 rokov, stále by sa našiel detail, ktorý by sa dal vylepšiť. Mám teda na čom pracovať až do konca svojej kariéry.“

Nečakané vyhlásenie sestry Ivony

Paulína Fialková sa napriek prechladnutiu vrátila z fotenia v Paríži v dobrej nálade. Hlavné mesto Francúzska ju očarilo, čo ani navonok neskrývala.

„Bolo tam skvele, je to naozaj krásne mesto a určite sa tam ešte vrátim. Čo sa týka fotenia, vždy je to o tom, že počas sezóny sa sústredím na preteky a na svoje výkony. Samozrejme, aj sponzori potrebujú svoje plnenie. A práve v takýchto obdobiach, akým bude napríklad apríl, je priestor na tieto aktivity. Určite toho bude ešte viac.“

Verejnosť aktuálne zaskočilo nečakané vyhlásenie jej mladšej sestry Ivony Fialkovej, ktorá uvažuje vo veku 24 rokov o konci športovej kariéry. Umiestnenia okolo tridsiateho až štyridsiateho miesta ju totiž nenapĺňajú. Jej sestra Paulína to s ňou už riešila.

„Nie som zástancom toho, že keď sa niekto trápi, má prehlbovať svoju depresiu, aby mal nešťastný život. Nemyslím si však, že ona by mala byť teraz nešťastná. Má skvelé parametre, len je viac tréningový typ než pretekársky. Musí sa preto naučiť pracovať viac hlavou, lebo fyzicky na to určite má. Ak by prekonala hlavu, bola by možno lepšia pretekárka ako ja. Nechávam to však na ňu. Samozrejme, musí so mnou zostať. Robila som všetko pre to, aby sa tak stalo, avšak nebudem do toho tak ‚búšiť‘, aby som neurobila niečo, z čoho bude nešťastná,“ uzavrela Paulína Fialková.