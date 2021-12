Paulína Fialková má zlé výsledky, ale čisté svedomie za prípravu. Výlevy chudákov na internete už nečíta

Slovenskej reprezentantke v biatlone Paulíne Fialkovej nevyšli úvodné dve kolá Svetového pohára vo švédskom Östersunde. Jediné bodované umiestnenie si pripísala vo vytrvalostných pretekoch na 15 km, kde skončila tridsiata deviata.

V rýchlostných pretekoch na 7,5 km bola osemdesiata druhá a v druhom prípade uzatvárala prvú stovku výsledkového poradia. Na množstvo kritických komentárov na svoju adresu 29-ročná skúsená biatlonistka zareagovala prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti.

Schladila hejterov

„Neviem, čo sa v našej spoločnosti stalo, že sme sa stali ľuďmi plnými zloby, hejtu, mudrovania, urážania, krutosti. Sme ako národ na takom dne, že toto je jediné čo nám ostáva? Asi áno,“ napísala Paulína Fialková na Facebooku a ďalej pokračovala.

„Slovenský biatlon je, bohužiaľ, presne tam, kde dlhé roky smeroval. Hejteri, vy ste sa až teraz prebrali? Vy si myslíte, že za to môžu športovci, ktorí drú ako kone deň čo deň, obetovali športu celý život, zdravie, rodinu, školu a v neposlednom rade spústu peňazí? Myslíte si, že ich toto ne*erie oveľa viac ako vás?“

Podľa vlastného vyjadrenia staršia zo sestier Fialkových si je plne vedomá svojich hrozných výsledkov v Östersunde.

Dobrý pocit z prípravy

„Veľmi ma to trápi aj preto, že z prípravy som mala naozaj dobrý pocit. Ale viete čo? Svedomie mám čisté v tom, čo som príprave dala. Za seba som viac ako maximum z mojich možností spraviť nemohla. A ak na to už nemám? Tak s tým asi už asi nič nespravím. Ale snažiť sa neprestanem, pokiaľ to pôjde,“ pokračovala rodáčka z Brezna.

Držiteľka ôsmich pódiových umiestnení vo Svetovom pohári sa rozhodla odstrihnúť od komentárov na sociálnych sieťach.

„Nechcem podporovať vlnu hejtu, ktorá sa na sociálnych sieťach šíri v každej oblasti. A chcem poprosiť všetkých, ktorí to so mnou myslíte dobre. Nepíšte mi ako nemám čítať výlevy chudákov, ktorí o športe nič nevedia. Ja ich nečítam a sľubujem, že oni sú na tomto celom to posledné, čo ma trápi,“ doplnila P. Fialková.