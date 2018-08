Paulína Fialková majsterkou sveta v letnom biatlone, Otčenáš skončil šiesty

NOVÉ MESTO NA MORAVE 25. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Paulína Fialková sa stala majsterkou sveta v šprinte na 7,5 km na šampionáte v letnom biatlone v českom Novom Meste na Morave. Staršia zo sestier Fialkových absolvovala preteky na kolieskových lyžiach s jednou chybou na strelnici a zvíťazila s náskokom 7,2 s pred Poľkou Monikou Hojniszovou a 23,2 s pred Kazaškou Galinou Višnevskou. Najlepšia z domácich českých reprezentantiek Veronika Vítková skončila štvrtá.

Pred novou sezónou má veľké ambície

„Je to nádherný pocit. Som však aj veľmi unavená, lebo to boli náročné preteky. V posledných troch týždňoch ma veľmi zamestnávala škola, preto som nebola pripravená na troje preteky. Už teraz sa teším na zimu. Viem, že mám na to, aby som sa dostala až na najvyššie pozície,“ uviedla Paulína Fialková na webe MS 2018 v letnom biatlone vysocina-arena.cz.

V 44-člennej konkurencii skončila ďalšia Slovenka Terézia Poliaková na 19. mieste s 2 chybami na strelnici a Ivona Fialková bola klasifikovaná ako tridsiata druhá. I. Fialková úplne pokazila streľbu s 5 nepresnými výstrelmi.

Mužskú časť ovládli domáci Česi

Mužský šprint bol v sobotu v Novom Meste na Morave naplno v réžii domácich reprezentantov, ktorí obsadili všetky tri stupne pre víťazov. Majstrom sveta sa stal Michal Krčmář pred Ondřejom Moravcom, bronz bral Tomáš Krupčík. Päťnásobný medailista z MS v tomto športe na kolieskových lyžiach Slovák Martin Otčenáš obsadil šieste miesto s časovým mankom 43,7 s na víťaza a jedným nepresným výstrelom. Druhým najlepším Slovákom bol Tomáš Hasilla na 28. mieste. Šimon Bartko a Michal Šima skončili až v piatej desiatke výsledkového poradia.

Už predpoludním sa predstavili v rýchlostných pretekoch juniori aj juniorky. Spomedzi Slovákov boli najlepší Henrieta Horvátová na sedemnástej a Matej Baloga na 18. priečke. Víťazmi sa stali Poľka Kamila Žuková a Čech Jakub Štvrtecký,