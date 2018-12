Aktualizované: Paulína Fialková zvládla preteky aj v hustom snežení, v Česku obsadila tretiu priečku

aktualizované: 21. decembra 19:18

NOVÉ MESTO NA MORAVE 21. decembra (WebNoviny.sk) – Víťazkou rýchlostných pretekov žien na 7,5 km v rámci 3. kola Svetového pohára v biatlone sa v piatok podvečer v českom Novom Meste na Morave stala nórska reprezentantka Marte Olsbuová Röiselandová. Pre dvojnásobne striebornú olympioničku z Pjongčangu 2018 to je víťazná premiéra vo Svetovom pohári.

Druhá skončila v náročných podmienkach v hustom snežení s odstupom 4,5 s Nemka Laura Dahlmeierová a skvelé tretie miesto si pripísala najlepšia zo Sloveniek Paulína Fialková. S čistou streľbou za víťazkou zaostala o 6,2 s. Dvojnásobná olympijská šampiónka v šprinte Anastasia Kuzminová s dvoma trestnými okruhmi skončila tesne za elitnou desiatkou na 11. mieste (+41,7).

Nezastavilo ju ani husté sneženie

Preteky vonkoncom nevyšli skúsenej Fínke Kaise Mäkäräinenovej. Po zlej streľbe musela absolvovať až päť trestných okruhov a napokon sa nezmestila do najlepšej päťdesiatky výsledkového poradia. Podľa predstáv neuspela ani líderka Svetového pohára Dorothea Wiererová. Sympatickú Talianku po dvoch chybách na strelnici klasifikovali na deviatom mieste. P. Fialková sa vďaka tretiemu pódiovému umiestneniu v sezóne posunula na druhú priečku v celkovom poradí Svetového pohára aj v hodnotení šprintu.

Husté sneženie nezastavilo Paulínu Fialkovú na ceste za ďalším skvelým výsledkom v tejto sezóne. Dvadsaťšesťročná Breznianka vybielila všetkých desať terčov na dvoch streleckých položkách. Na trať vybehla ako dvadsiata piata a po druhej streľbe (v stoji) najprv jasne viedla, ale neskôr ju o 8,5 s predstihla neobyčajne rýchla Nórka Röiselandová. Po druhej streľbe P. Fialkovú napokon tesne predbehla aj dvojnásobná olympijská šampiónka Dahlmeierová, ktorá vynechala úvodné dve podujatia SP v Pokljuke a Hochfilzene pre zlý zdravotný stav.

U Kuzminovej sa nič nové neudialo

Zverenka Anny Murínovej a Martina Bajčičáka P. Fialková nadviazala na skvelé výsledky z úvodných dvoch kôl SP v slovinskej Pokljuke a rakúskom Hochfilzene, kde skončila v rýchlostných pretekoch šiesta a siedma. Pred sobotňajšími stíhacími pretekmi má dobrú šancu na ďalší úspech.

„Konečne som dala čistú streľbu a aj tak ma musel niekto predbehnúť. Samozrejme, teším sa. Nemôžem povedať, že je to zlý výsledok. Na trati to bolo náročné, dosť sa to borilo vo veľkom snehu. Tieto podmienky máme odskúšané zo záverečnej prípravy v Lenzerheide. Celkom dobre to zafungovalo. Na strelnici som ustála tlak. Zdá sa, že už som si zvykla,“ komentovala Paulína Fialková pre RTVS.

„Paulína zvládla bravúrne ´ležku´ aj ´stojku´, bude to skvelý výsledok. Formu si zatiaľ drží, priala som si darček pod stromček. Bola by som rada, keby sa to splnilo,“ povedala Anna Murínová, trénerka sestier Fialkových, pre RTVS.

„Nič nové sa neudialo. Dve chybičky na strelnici ma veľmi mrzia, ale celkom potešujúci je môj bežecký čas. Trať bola rozbitá, hlboký sneh, ale všetky pretekárky sme mali rovnaké podmienky. Do ďalších pretekov pôjdem opäť s dobrou náladou,“ uviedla Anastasia Kuzminová pre RTVS.

V 97-člennom štartovom poli bola aj Ivona Fialková, ktorá skončila na 49. priečke. Všetky tri Slovenky sa predstavia v sobotňajšej stíhačke.