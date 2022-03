Paulínu Fialkovú držia bežecké výkony v širšej špičke, s lepšou streľbou by bola vyššie

Začiatkom sezóny to bol výsledkový prepadák, ktorý pokračoval s menšími odchýlkami až do polovice januára. V rýchlostných pretekoch na Svetovom pohári v Ruhpoldingu vtedy Paulína Fialková po štyroch chybách na strelnici skončila deväťdesiata a nedívala sa s optimizmom smerom k ZOH v Pekingu.

Potom však zdvihla hlavu a najmä vďaka zlepšeným bežeckým výkonom konečne stabilizovala svoju formu a začala pravidelne bodovať vo „sveťákoch“.

Záverečný okruh zvládla ako druhá najlepšia

Na olympijskom vrchole v ďalekej Číne si utvorila sezónne maximá v podobe štrnásteho miesta v rýchlostných a desiateho v stíhacích pretekoch a v atakovaní najlepšej desiatky pokračovala aj v prvom poolympijskom Svetovom pohári v Kontiolahti.

V šprinte skončila trinásta a v stíhačke so štyrmi chybami na strelnici dvanásta. A to mala v nedeľu opäť vychýlenú mušku so štyrmi nepresnými výstrelmi. Lenže piaty najlepší čas v bielej stope ju udržal v širšej špičke medzi najlepšími. V záverečnom dvojkilometrovom okruhu po poslednej streľbe bola druhá najrýchlejšia spomedzi všetkých pretekárok na trati.

Skvelý beh mohla zúročiť lepšie

„Super som si zapretekala, ‚zmáčkla som sa‘. So streľbou nemôžem byť spokojná, tie štyri chyby na dvoch položkách ma hnevajú. Skvelý beh som mohla aj lepšie zúročiť,“ zhodnotila sa Paulína Fialková na špecializovanom webe slovenskybiatlon.sk a pridala aj povzbudzujúce slová: „Na druhej strane musím byť vďačná, že som mala piaty najlepší bežecký čas a môžem sa oprieť o svoje ruky a nohy. Viem bojovať aj s chybou na strelnici. Mrzia ma tie chyby, ale stáva sa to.“

Dvanáste miesto zo stíhačky v Kontiolahti je pre 29-ročnú Breznianku mimo zimnej olympiády druhý najlepší výsledok sezóny. Jedenásta bola v pretekoch s hromadným štartom v Anterselve, ale pred záverečnými dvoma kolami SP 2021/2022 v estónskom Otepää (10.- 13. 3.) a nórskom Osle (17.- 20. 3.) túži po prieniku do najlepšej desiatky. „Mám dobrú bežeckú formu. Snažím sa naprávať chyby na strelnici a vykopnúť sa k čo najlepším výsledkom. V stíhačke som v behu mala dosť síl aj v poslednom okruhu,“ uviedla P. Fialková pre denník Šport.