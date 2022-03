Pavel Macko: Rusi na Ukrajine zatiaľ nedosiahli žiaden veľký taktický úspech, situácia pre obrancov je pomerne dobrá (rozhovor)

Generál Pavel Macko, ktorý v ozbrojených silách pôsobil 35 rokov, zhodnotil, že po šiestich dňoch bojov na Ukrajine sa situácia nevyvíja tak, ako Rusi predpokladali. Rusko malo veľké logistické problémy, s ktorými súvisia aj informácie o dlhých ruských kolónach smerujúcich ku Kyjevu. V rozhovore sa tiež generál Macko vyjadril k tomu, či vidí možnosť na ruský útok na NATO.

Ruská federácia zaútočila na Ukrajinu takmer pred týždňom, ako sa doposiaľ vyvíjal tento konflikt?

Momentálne prebieha už šiesty deň bojových operácii na Ukrajine. V súčasnosti je situácia taká, že Rusom sa operácia nevyvíja tak, ako predpokladali. Všetko naznačovalo tomu, že sa snažili urobiť bleskovú operáciu. To znamená rýchlo vyradiť systémy protivzdušnej obrany, spôsobiť chaos v krajine a rýchlo obsadiť administratívno-politické riadiace centrá. Zlomiť tak odpor, demoralizovať Ukrajinu a dosiahnuť tak bleskové víťazstvo alebo si pripraviť podmienky na masívnejšiu inváziu a rýchlo potom vo väčších operáciách zlomiť odpor. Toto trvalo príliš dlho. Tá prvá fáza bola neúspešná.

Aká je situácia v súčasnosti?

Zatiaľ Rusi nedosiahli žiaden veľký taktický úspech, ktorý by sa dal nejakým spôsobom rozvíjať. Neobsadili žiadne veľké mesto, ani nevytvorili žiaden súvislý pozemný koridor na juhu Ukrajiny. Aj keď postupne tlačia Ukrajincov, ale tí sa húževnato bránia. To je myslím najväčšie strategické prekvapenie pre ruské vojská, že sa Ukrajinci nevzdali. Naopak úporne sa bránia. Momentálne sme v situácii vojenskej konsolidácie síl a prostriedkov. Rusom sa podarilo čiastočne preniknúť do priestoru. Vyskúšali bojové prieskumné, špeciálne a diverzné jednotky na získanie kľúčového terénu. To sa im nepodarilo. Ale predsa len majú časť terénu pod kontrolou, vedia si tam doviesť vojská.