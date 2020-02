Pavián mal podstúpiť vazektómiu, ale utiekol s dvomi samičkami a postaral sa o senzáciu (video)

Obyvateľom Sydney sa v utorok postarali o zábavu tri paviány, ktoré pri prevoze do nemocnice utiekli z auta. Trojica pobehovala podvečer po parkovisku pri Royal Prince Alfred Hospital v sydneyskom Camperdowne. Podľa portálu verejnoprávnej televízie ABC primáty, ktoré by mohli zaútočiť, ak by sa cítili ohrozené, už chytili.

Minister zdravotníctva štátu Nový Južný Wales Brad Hazzard pre ABC potvrdil, že paviány – samec a dve samice – utiekli z nákladného auta, keď ich prevážali z kolónie na západnom predmestí Sydney do výskumného zariadenia pre zvieratá v nemocnici.

Tam má 15-ročný samec v stredu podstúpiť vazektómiu. Samičky ho sprevádzali preto, aby vďaka nim zostal pokojný. „Uskutoční sa operácia a potom sa samec s dvoma samicami vráti do kolónie,“ vysvetlil Hazzard.

Hazzard uviedol, že už nariadil ministerstvu zdravotníctva a výskumnému zariadeniu, aby spísali o prípade podrobnú správu. Prioritou pri chytení paviánov bol podľa neho ich blahobyt, ale aj bezpečnosť verejnosti. Primáty sa však podľa jeho slov „správali bezchybne“. Na ich chytení sa podieľali zamestnanci zoologickej záhrady Taronga.