Pekarík chytil druhý futbalový dych. Splní sa mu na majstrovstvách Európy jeho prianie?

Obranca slovenskej futbalovej reprezentácie Peter Pekarík zreje ako víno. Prívlastok, aký kedysi platil väčšinou o brankároch, dokonale sedí na futbalové pôsobenie 34-ročného Žilinčana v uplynulom kalendárnom roku.

V nemeckom klube Hertha BSC Berlín sa opäť udomácnil v základnej jedenástke a s národným tímom na jeseň postúpil už na tretí veľký šampionát – tohtoročné majstrovstvá Európy. Druhý a zatiaľ posledný Slovák, ktorý sa stal ligovým šampiónom v niektorej z popredných európskych súťaží pre Webnoviny.sk zhodnotil odchádzajúci rok a prezradil, čo si praje v súvislosti s ME 2020.

Ako by ste zbilancovali váš futbalový rok 2020?

Z osobnej stránky ho hodnotím veľmi pozitívne. S Herthou Berlín sa nám podarilo v uplynulej veľmi náročnej sezóne uhrať pokojný stred tabuľky. V lete som navyše s klubom predĺžil zmluvu o ďalší rok. Cenný úspech som zažil aj so slovenskou reprezentáciou, s ktorou sa nám podarilo postúpiť na záverečný turnaj ME 2020.

Akoby ste v špecifickom roku 2020 chytili „druhý futbalový dych“. Vnímate to podobne?

Ďakujem, vnímam to rovnako, som za to vďačný a veľmi sa z toho teším. Prebiehajúca sezóna je už mojou dvanástou v nemeckej bundeslige. Veľa to pre mňa znamená. Viem, aké veľké úsilie musí hráč vynaložiť na to, aby sa stal súčasťou bundesligy na také dlhé obdobie.

Hráč Herthy Berlín Peter Pekarík strieľa gól do siete Unionu Berlín. Foto: SITA/AP

Čomu to pripisujete?

Dlhoročnej zdravej životospráve a tvrdému tréningovému režimu. Som veľmi rád, prinášajú svoje ovocie. Priznám sa však, že momentálne sa po fyzickej stránke cítim ešte lepšie, ako niekoľko rokov dozadu. A aj preto mám z futbalu stále veľkú radosť.

Po jarnej prestávke vynútenej prvou vlnou pandémie koronavírusu ste sa usadili v základnej zostave nového trénera Herthy Bruna Labbadiu. Ako sa vám pozdáva pôsobenie pod jeho vedením?

Náš súčasný tréner trávi v našom tréningovom centre väčšinu svojho času. Je známy svojou pracovitosťou a náročným tréningovým režimom. Počas letnej prípravy sme to napokon pocítili na vlastnej koži.

Ako to vyzeralo v praxi?

Väčšiu časť letnej prípravy trénovali každý deň trojfázovo. Okrem ranného tréningu zameraného na posilňovanie každá tréningová jednotka trvala vyše dvoch hodín a každý deň sme sa blížili k 20 odbehaným kilometrom. Veľa dôrazu sa kladie aj na taktickú prípravu, ktorej venujeme veľa času. Tréningy sú každý deň veľmi intenzívne.

Intenzívnejšie ako u trénera Felixa Magatha vo Wolfsburgu, s ktorým ste pred 11 rokmi vyhrali nemecký majstrovský titul?

Tréner Magath bol svojimi extrémnymi tréningami preslávený všade vo futbalovom svete. Mnohí jeho tréningové metódy prirovnávali k profesionálnemu vojenskému výcviku. Avšak, aj vďaka skvelej fyzickej pripravenosti sa nám pod jeho vedením podarilo vyhrať nemecký titul a mužstvo v tom čase ´šliapalo ako hodinky´.