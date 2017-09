Pekarík po trnavskom triumfe nad Slovinskom: Trpezliví sme boli my i diváci

TRNAVA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Peter Pekarík síce v prvých dvoch dueloch nového ročníka I. bundesligy nedostal príležitosť v nemeckom klube Hertha Berlín, v drese slovenskej reprezentácie je neodmysliteľnou súčasťou na pravom kraji obrany a tradične podáva spoľahlivé výkony. Bolo tak aj v piatok pri tesnom víťazstve v Trnave nad Slovinskom 1:0 v F-skupine európskej časti kvalifikácie MS 2018, po stretnutí ho na tlačovej konferencii pochválil aj tréner Ján Kozák.

„Cítil som sa v stretnutí veľmi dobre. V nemeckom klube bola letná príprava veľmi náročná, aj z kondičného hľadiska. Som veľmi rád, že som proti Slovinsku vydržal kompletných 90 minút. Aj chalani mi to uľahčili, pretože sme výborne kombinovali. Keď máme loptu na kopačkách, tak sa hrá oveľa ľahšie. Slovinci prakticky museli celý duel behať bez lopty, a to ich určite stálo veľa síl. Trnavský zápas som si užil,“ vyjadril sa po stretnutí v mix zóne trnavskej City Areny Pekarík.

Vlastný gól Mevlju

Celozápasová aktivita futbalistov Slovenska dlho neviedla ku gólovému efektu, viaceré príležitosti zostali nevyužité. Rozuzlenie dôležitého duelu na Štadióne Antona Malatinského pred 16 896 divákmi napokon priniesol až v 81. min vlastný gól stopéra hostí Mihu Mevlju, ku ktorému výrazne prispel aj útočník Adam Nemec.

„Aj ja som cítil, že ten zápas sa mohol rodiť, aspoň výsledkovo, oveľa ľahšie, keby sme dali v prvom polčase z vyložených šancí aspoň jeden gól. Slovinci by to museli viac otvoriť, pretože hrali naozaj dosť defenzívne a do plných sa hrá veľmi ťažko,“ skonštatoval Peter Pekarík a pokračoval v hodnotení: „Na druhej strane sme boli dostatočne trpezliví a trpezliví boli aj diváci, ktorí nás hnali do poslednej minúty. Som rád, že sme sa im odvďačili víťazstvom. V závere sme napokon prekonali defenzívny val súpera a prišiel náš gól. Myslím si, že sme si ho vzhľadom na priebeh stretnutia aj zaslúžili.“

Pred piatkovým stretnutím mal kouč A-tímu SR Ján Kozák starosti so zostavením defenzívnych radov, kartový trest znemožnil štart osvedčenej stopérskej dvojice Martin Škrtel – Ján Ďurica. V zápase proti Slovinsku nastúpili v strede obrany Milan Škriniar a Norbert Gyömbér.

„Ja si myslím, že tréner Kozák mal šťastnú ruku. Maťo i Jano sú dlhoročné piliere defenzívy a samozrejme by chýbali každému mužstvu. Novozložená dvojica predviedla stopercentný výkon, pretože 90 minút si Slovinci nevypracovali žiadnu vyloženú šancu. Chalani to na stopérskom poste zvládli bravúrne,“ pochválil Škrinara a Gyömbéra ich skúsený spoluhráč z pravej strany defenzívy, ktorý absolvoval už 76. duel v najcennejšom drese.

V Londýne aj Škrtel a Ďurica

Slovenskí futbaloví reprezentanti dosiahli piaty triumf za sebou v tejto kvalifikácii a tri vystúpenia pred koncom majú v F-skupine 15 bodov, o štyri viac ako Škóti a Slovinci. Na pozíciu lídra, ktorá patrí Angličanom, majú iba dvojbodový odstup.

A práve „Albión“ bude najbližším protivníkom Slovákov, stane sa tak už v pondelok 4. septembra o 20.45 h SELČ v londýnskom Wembley. „Po víťazstve je vždy nálada výborná. Do Anglicka odcestujeme dobre naladení, aj keď to bude úplne iný zápas. Videli sme veľa zápasov Angličanov v ich domácom prostredí, majú obrovskú kvalitu, ale budeme bojovať,“ skonštatoval 30-ročný žilinský rodák Pekarík a na margo vývoja situácie v kvalifikačnej skupine doplnil: „Určite sme sa priblížili k barážovému umiestneniu, pretože máme náskok štyroch bodov pred Slovinskom i Škótskom – a hrá sa ešte o deväť bodov. Čaká nás veľmi náročný duel v Anglicku, tam však nastúpia ešte aj Slovinci. Z tohto pohľadu je to otvorené. Ideme krok za krokom, zatiaľ nebudeme kalkulovať. Vo futbale je všetko možné, už sme sa ikskrát presvedčili, že sa to môže všelijako zamotať. My sa musíme zodpovedne pripraviť na pondelok. Vôbec nešpekulujeme a sústredíme sa na najbližší zápas v Londýne. Zostávajú tri stretnutia do konca, urobíme všetko, aby sme v nich získali čo najviac bodov.“

K dispozícii v Londýne už budú spomenuté stálice Škrtel a Ďurica, po výbornom vystúpení Škrinara s Gyömbérom v strede obrany bude mať tréner Kozák ťažké rozhodovanie, koho vybrať. Niekto musí ísť aj na lavičku. „To áno. Tréner Kozák bude mať teraz príjemné starosti,“ dodal s úsmevom na stopérsku tému Peter Pekarík, účastník majstrovstiev sveta 2010 v JAR i vlaňajšieho kontinentálneho šampionátu vo Francúzsku.