Pekarík pre zápal v kolene dlhšie pauzoval, do dvoch týždňov chce byť s mužstvom v plnom zaťažení

BRATISLAVA 13. septembra (WebNoviny.sk) – Pre problémy s ľavým kolenom chýba slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík na trávnikoch v zápasoch už viac ako dva mesiace. Hoci tréner jeho nemeckého klubového zamestnávateľa Herthy Berlín Pál Dárdai ešte začiatkom júla deklaroval, že pôjde iba o niekoľkodňovú absenciu, nestalo sa tak.

Tridsaťjedenročný skúsený pravý obranca (nar. 30. októbra 1986) nebol trénerovi A-tímu SR Jánovi Kozákovi pre zranenie k dispozícii v dvoch septembrových dueloch – víťaznom prípravnom v Trnave 5. 9. proti „amatérom“ z Dánska (3:0) ani pri tesnej prehre v Ľvove 9. 9. s domácou Ukrajinou (0:1) v úvodnom vystúpení v rámci 1. skupiny B-divízie novovytvorenej európskej Ligy národov 2018/2019.

„Prvá prognóza v júli skutočne naznačovala, že by som mal odpočívať maximálne tri – štyri dni, no napokon sa to poriadne predĺžilo. Mrzí ma to o to viac, že s kolenami som nemal nikdy v kariére žiadne starosti. Navyše, všetky vyšetrenia, ktoré som absolvoval, ukazovali, že koleno je v poriadku. Rozbolelo ma však zakaždým po určitom úseku tréningu pri záťaži a nedovolilo mi pokračovať. Vysvitlo, že hoci nejde o nič vážne, v zadnej časti kolena je zápal, ktorý bolo potrebné preliečiť. Vyžadovalo si to najmä pokoj od behania a záťaže,“ vyjadril sa Pekarík v rozhovore pre denník Šport.

Optimistickejšie Pekarík ďalej pokračoval: „Všetko je na správnej ceste. Každý deň som bol v tréningovej záťaži v posilňovni, zamerali sme sa v Herthe najmä na stabilizačné a posilňovacie cvičenia. Na začiatku tohto týždňa som už s kondičným trénerom absolvoval bežecké tréningy a nevyskytli sa žiadne problémy. Verím, že to tak aj zostane. Ak pôjde všetko podľa plánu a neobjavia sa žiadne ďalšie komplikácie, do dvoch týždňov by som sa mohol pripojiť k mužstvu.“

Liga národov je zaujímavá súťaž

Žilinského rodáka, ktorý v najcennejšom drese dosiaľ nastúpil v 82 stretnutiach a dal dva góly, mrzí nielen neúčasť v septembrových stretnutiach slovenskej reprezentácie, ale aj tesná prehra v Ľvove.

„Je to škoda, pretože sme na Ukrajine odohrali zápas, ktorému by najviac svedčala remíza. Minimálne bod sme si zaslúžili. V hre je ešte deväť bodov a rozhodne sa pokúsime situáciu v našej skupine ešte zdramatizovať,“ poznamenal účastník majstrovstiev sveta 2010 v JAR a majstrovstiev Európy 2016 vo Francúzsku.

Pekarík sa vyjadril aj k novému projektu Európskej futbalovej únie (UEFA): „Liga národov je zaujímavá súťaž, ktorá dáva šancu na postup na ME aj mužstvám z výkonnostne slabších košov. Rozdelenie do divízií a následne do skupín ponúka fanúšikom atraktívne zápasy. Som zvedavý, aký bude mať tento projekt po určitej dobe ohlasy z odborného aj fanúšikovského tábora.“

Slováci najbližšie vyzvú Čechov

Najbližšie čaká na futbalistov slovenskej reprezentácie druhý duel v Lige národov – v sobotu 13. októbra od 15.00 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave privítajú tím Česka.

„Nielen ja, ale azda každý považuje tieto vzájomné súboje za veľké derby. Odohral som už niekoľko zápasov proti českej reprezentácii a každý mal obrovský náboj. Fanúšikovia utvorili vždy skvelú atmosféru. Hráč sa na takéto zápasy jednoducho musí tešiť,“ skonštatoval pre denník Šport Peter Pekarík.

Oba tímy neuspeli proti Ukrajine a v Lige národov ešte nezabodovali, navyše na lavičke českého národného tímu svoje účinkovanie skončil tréner Karel Jarolím.

„Obe mužstvá si prehrami s Ukrajinou skomplikovali situáciu v skupine. My sa však pozeráme len na nás, hrá sa ešte o deväť bodov, môžeme a chceme vývoj poriadne zdramatizovať. Bez ohľadu na predchádzajúce výsledky, je to zápas dvoch veľkých rivalov, čo znamená špeciálny náboj nielen pre hráčov, ale aj pre fanúšikov,“ zakončil Pekarík.