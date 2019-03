Pekarík si po zápase vo Walese sypal popol na hlavu a prehru Slovenska zobral na seba

CARDIFF 24. marca (WebNoviny.sk) – „Beriem to na svoje plecia, rozhodla moja chyba,“ povedal zarmútene futbalový obranca Slovenska Peter Pekarík po tesnej prehre 0:1 s Walesom.

Nešťastne mu odskočila lopta

O triumfe domáceho tímu v nedeľňajšom zápase v Cardiffe rozhodla už 5. min stretnutia, po ktorej sa skúsený pilier defenzívy stal smoliarom duelu. Práve v momente, keď 32-ročnému pravému zadákovi nemeckej Herthy Berlín nešťastne odskočila lopta v blízkosti vlastnej šestnástky, padol jediný a rozhodujúci gól z kopačky Daniela Jamesa.

Podľa samotného Pekaríka malo jeho zaváhanie vplyv na zvyšné minúty kvalifikačného duelu E-skupiny o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Rodák zo Žiliny si dával za vinu, že v druhom zápase skupinovej fázy nedokázali Slováci nadviazať na štvrtkové víťazstvo v Trnave proti Maďarsku (2:0) napriek tomu, že vo Walese neboli horším tímom.

„Nevstúpili sme do zápasu zle, potom prišla moja ‚hrubka‘, ktorá výrazne ovplyvnila zápas. Walesania to mohli ´zavrieť´ a hrať na kontry, my sme to museli otvoriť, čo súperovi vyhovovalo,“ skonštatoval po prehre Pekarík v prvej reakcii pre RTVS.

Prihovoril sa aj slovenským fanúšikom

Smutným hlasom sa prihovoril aj slovenským futbalovým fanúšikom, ktorým vyslal jasnú správu. „Už som sa ospravedlnil hráčom a ešte tak aj urobím. Rovnako sa ospravedlňujem aj fanúšikom, ktorí cestovali na tento zápas,“ pokračoval úprimne rodák zo Žiliny. Slovenský tábor mu však prehru za vinu nedával.

„Wales nám dal gól po našej individuálnej chybe a ďalšie možnosti do prestávky nemal. Domácich krídelníkov sme si dokázali postrážiť. ‚Pekymu‘ síce trochu lopta v spomenutej chvíli odskočila, ale bola to v jeho podaní jediná väčšia chybička. Našej hre dal strašne veľa a dobre sa pohyboval po strane, takže si nemyslím, že by odohral zlé stretnutie,“ povedal k výkonu svojho zverenca tréner SR Pavel Hapal.

Obranca s dvojkou na chrbte mal v druhom polčase veľkú možnosť svoje zaváhanie napraviť. Vo veľkej príležitosti však zblízka trafil loptu hlavou iba do bočnej siete. „Chcel som odčiniť svoju chybu. Dostal som sa do nábehu do pokutového územia a škoda, že som zaváhal,“ opísal Pekarík pre RTVS.

„V druhom polčase prišli aj naše šance, škoda, že neprišlo aj vyrovnanie. Nič sa nedá robiť, bojujeme ďalej,“ doplnil skúsený zadák, ktorý v Cardiffe odohral 87. zápas v drese slovenskej reprezentácie.