Pekarík zažil náročnú sezónu v Nemecku, ale je pripravený pomôcť Slovákom bojovať o postup v Lige národov

Slovenský futbalový obranca Peter Pekarík je najstarším aj najskúsenejším členom reprezentačného výberu, ktorý bude v júni bojovať o postup z C-divízie Ligy národov.

Tridsaťpäťročný Žilinčan má za sebou náročnú sezónu 2021/2022 v drese Herthy Berlín v I. bundeslige, keďže mužstvo z hlavného mesta Nemecka sa zachránilo v najvyššej súťaži až triumfom v druhom barážovom stretnutí proti Hamburgu. Napriek tomu je Pekarík pripravený pomôcť Slovensku v dueloch proti Bielorusku, Kazachstanu a Azerbajdžanu.

„Táto sezóna bola pre mňa najťažšia zo všetkých trinástich, ktoré som v bundeslige absolvoval. Vrátane baráže o zotrvanie s Hamburgom som v nej odohral 36 zápasov, verte, ani jeden nebol ľahký. Po úspešnej odvete s HSV som trošku dobil baterky, pár dní sme s manželkou boli doma na Slovensku. To trojdňové voľno mi prospelo a momentálne sa cítim nachystaný odviesť v národnom tíme všetko, čo vo mne je,“ povedal 109-násobný slovenský reprezentant v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

Nečaká ich nič jednoduché

Viacerí slovenskí hráči sa v ostatných dňoch na zraze reprezentácie vyjadrili, že aj keď budú papierovými favoritmi vo všetkých štyroch dueloch, nesmú súperov podceniť.

Pekarík s tým súhlasí, no pripomína aj náročné cestovanie: „Musíme k tomu pristúpiť veľmi zodpovedne, nečaká nás absolútne nič jednoduché. Pokiaľ chceme postúpiť do B-divízie, kam podľa mňa Slovensko kvalitou patrí, musíme to predovšetkým ukázať na ihrisku a ísť od zápasu k zápasu. V priebehu desiatich dní odohráme štyri náročné zápasy a k tomu musíme pripočítať veľa cestovania, takže na regeneráciu nebude dostatočný čas. Na to sa treba nastaviť a stopercentne skoncentrovať, lebo sú to posledné zápasy sezóny,“ dodal.

Zápasy budú vyrovnané

Slováci nastúpia najskôr v piatok 3. júna v srbskom Novom Sade proti Bielorusom. O tri dni neskôr v Trnave privítajú výber Kazachstanu, na 10. júna majú naplánovaný duel v Baku proti domácemu Azerbajdžanu a o ďalšie tri dni v Nur-Sultane zápas proti domácim Kazachom.

„Súperi sú podľa mňa vyrovnaní, takže to budú aj vyrovnané zápasy. Máme skúsenosti s Bieloruskom a Azerbajdžanom a nielen dobré, raz sme aj prehrali. Nič to však nemení na tom, že chceme postúpiť vyššie,“ skonštatoval Pekarík, ktorý na záver priznal, že takú vyťaženosť ešte v reprezentácii nezažil.