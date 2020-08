Pellegrini a „jeho ľudia“ mali vyzbierať vyše 50-tisíc podpisov na vznik strany Hlas – sociálna demokracia

Vznikajúca strana expremiéra Petra Pellegriniho Hlas – sociálna demokracia mala podľa informácií agentúry SITA vyzbierať na svoju registráciu viac ako 50-tisíc podpisov.

Oficiálne číslo politici novej strany nateraz však nechceli uviesť. Urobia tak v piatok 14. augusta, keď odovzdajú na ministerstve vnútra podpisy potrebné na registráciu strany. Zákon stanovuje, že by ich malo byť minimálne 10-tisíc.

Pellegrini názov strany ohlásil tento rok koncom júna. Pridalo sa k nemu ďalších desať poslancov z klubu strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD).

„Pelleho jedenástka“ sa rozrastie

Pellegrini zároveň avizoval, že by do septembrovej schôdze parlamentu mali pribudnúť aj ďalší poslanci z jeho pôvodnej materskej strany Smer-SD. Podľa informácií agentúry SITA by malo ísť skôr o jednotlivcov. Pozíciu druhého najsilnejšieho parlamentného klubu by si mal zachovať Smer-SD. Aktuálne má v parlamente 26 poslancov.

„Očakávame, že k pôvodnej ‚Pelleho jedenástke‘ poslancov Národnej rady SR pribudnú v najbližších týždňoch ďalší poslanci. Hlas-sociálna demokracia dnes spĺňa podmienky na založenie poslaneckého klubu v Národnej rade SR, preto na septembrovej schôdzi parlamentu požiada snemovňu o súhlas s vytvorením klubu,“ uviedla dnes pre agentúru SITA Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

Podľa nej platí vyjadrenie Pellegriniho, že na septembrovej schôdzi ponúkne funkciu podpredsedu parlamentu a zároveň sa budú poslanci Hlasu – sociálna demokracia uchádzať o príslušné zaradenie vo výboroch na základe aktuálnych pomerov v poslaneckých kluboch.

So zberom podpisov začali 13. júla

Expremiér Pellegrini začiatkom júna oznámil, že sa vzdáva pozície podpredsedu Smer-SD a že v krátkom čase odíde z tejto strany. Povedal, že si už nevie predstaviť vedenie strany v tandeme s jej doterajším predsedom Robertom Ficom.

Pellegriniho skupina začala so zberom podpisov na registráciu strany 13. júla v Banskej Bystrici a skončila v utorok 11. augusta. „Prejavili ste nám dôveru a silnú podporu. Urobím všetko pre to, aby sme vás nesklamali,“ napísal na sociálnej sieti Pellegrini.

Minulý rok Tomáš Drucker pri žiadosti o registráciu strany Dobrá voľba po necelom mesiaci zberu predložil rezortu vnútra takmer 30-tisíc podpisov. Líder strany Sieť Radoslav Procházka odovzdal v roku 2014 na ministerstve vnútra vyše 20-tisíc podpisov na registráciu strany. Takýto počet podpisov vyzbierala Sieť v počas troch týždňov.

V júlovom prieskume agentúry Ako vznikajúca strana Hlas – sociálna demokracia skončila druhá. Volilo by ju 16,7 percenta opýtaných. Prvé sa v tomto prieskume umiestnilo vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 23,5 percenta. Tretia skončila opozičná strana Smer-SD, ktorú by volilo 10,7 percenta opýtaných.