Pellegrini bez partnera? Do politickej karantény ho tlačia súperi

Strana Hlas-SD dlhé mesiace vedie v prieskumoch verejnej mienky, ale už horšie je to s jej prípadnými politickými partnermi. Líder strany Peter Pellegrini o možných partneroch nechce otvorene hovoriť. Zo spolupráce vylúčil len kotlebovcov.

Otázkou je, či bude mať koho ďalšieho vylučovať, keď ostatné strany od Hlasu skôr bočia. V zálohe pre Pellegriho tak zostáva iba Smer-SD.

Diskusiu o tom, kto by s kým išiel do vlády, politici veľmi neobľubujú. Tá bude na programe dňa aj v súvislosti s blížiacim sa referendom o predčasných voľbách.

Ešte predtým však musí občiansky výbor podporovaný hlavne Hlasom a Smerom získať dostatok podpisov na zorganizovanie ľudového hlasovania o konci súčasného kabinetu.

Pellegrini uisťuje, že s ním príde stabilita

Líder vládnej SaS Richard Sulík cez víkend povedal, že si spoluprácu s Hlasom nevie predstaviť. „Hlas je v podstate premaľovaný Smer a Smer sme vylúčili,“ povedal Sulík v TA3. Podľa neho sa nedá povedať, čo voľby prinesú.

Pripomenul, že vo vlaňajších voľbách prepadlo neobvykle veľa hlasov, keď sa do parlamentu nedostali strany ako KDH, Progresívne Slovensko, Spolu a strany reprezentujúce maďarských voličov. Ešte vlani pred vznikom Hlasu sa Sulík vyjadroval obozretnejšie. Vravel, že si treba počkať čo sa z tejto strany „vykľuje“.

Pellegrini cez víkend povedal „nie“ len spolupráci s politikmi z ĽSNS. Zároveň poznamenal, že je predčasné hovoriť o tom, aký mandát dostane Hlas vo voľbách a či bude mať právo hovoriť o tom, kto má byť vo vláde. „Po voľbách môže byť politická mapa prekreslená úplne inak,“ vyhlásil.

Podľa neho sa prieskumy verejnej mienky menia a niektoré vládne strany sa po mesiaci vyskytnú tesne pod hranicou zvoliteľnosti a iné, ktoré neboli doteraz v parlamente, sa v ňom zase vyskytnú. Zároveň však tvrdil, že ak by bol Hlas súčasťou vládnej koalície, vniesol by do nej „prvok stability a profesionality“.

OĽaNO nechce Smer a jeho odnože

Premiér a šéf vládneho hnutia OĽaNO Igor Matovič popri bývalom premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) ako hlavného politického odporcu zvyčajne pomenúva Pellegriniho. Je preto skôr nepravdepodobné, že by OĽaNO a Hlas mali v budúcnosti spolu vládnuť.

Predseda parlamentného klubu OĽaNO Michal Šipoš uviedol, že hlavným programom OĽaNO je už od jeho vzniku boj proti korupcii a proti rozkrádaniu spoločného majetku.

„Tento cieľ by sa nám asi ťažko darilo napĺňať po boku s ľuďmi, akými sú Peter Pellegrini, Peter Žiga, Richard Raši či Erik Tomáš, ktorí dlhé roky korupciu a bezbrehé rozkrádanie Slovenska kryli. Preto vylučujeme akúkoľvek spoluprácu so Smerom, či odnožou Smeru, ktorá si dnes hovorí Hlas,“ povedal portálu Webnoviny.sk Šipoš.