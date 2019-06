Pellegrini bude o voľbe ústavných sudcov rokovať s Ficom, podľa Čaputovej nie je dôvod na žaloby

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) – Z voľby kandidátov na post ústavných sudcov je nekonečný príbeh. Uviedol to po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Fico má iný názor

Predseda vlády chce o tejto téme ešte rozprávať so svojimi kolegami aj predsedom strany Robertom Ficom. Podľa Pellegriniho je potrebné celý proces ukončiť a mať plne funkčný Ústavný súd SR, kde v súčasnosti chýba šesť sudcov z 13.

„Ja som svoj postoj verejne vyjadril pred niekoľkými mesiacmi a na tom sa nič nemení. Ja mám rád výsledky a riešenie problémov. Ak sa pozriem ako prebieha voľba sudcov, tak to už trvá dlho, je z toho nekonečný príbeh. Tí istí kandidáti už štvrtýkrát absolvovali vypočúvanie a nemyslím si, že toto môže pomôcť tejto krajine,“ povedal premiér. Pripomenul však, že voliť sudcov bude NR SR, kde on nemá právomoci.

Pellegriniho stranícky šéf Robert Fico pritom zastáva presne opačný názor. Podľa neho má prezidentka najskôr menovať troch sudcov z deviatich už zvolených, pretože inak hrozia diskriminačné žaloby neúspešných kandidátov.

Na žaloby nie je dôvod

Prezidentka sa domnieva, že na žaloby nie je dôvod, pretože všetci zvolení kandidáti stále môžu byť vymenovaní. Čaputová chce zároveň počkať na chýbajúcich šesť mien.

„Budem sa držať Ústavy SR,“ zdôraznila Čaputová. Na otázku, čo hovorí prezidentka na odkaz Roberta Fica o menovaní sudcov zopakovala, že sa nenechá vťahovať do politických hier a trvá na svojom stanovisku.

Na stretnutí sa Čaputová s Pellegrinim rozprávala aj o zmenách v prokuratúre. Podľa prezidentky by bolo vhodné, ak by sa podarilo zaviesť niekoľko zmien, napríklad v navrhovacom oprávnení, teda kandidátov na post šéfa prokuratúry by mohli navrhovať aj iné inštitúcie ako v súčasnosti.

Obaja ústavní činitelia označili spoločné stretnutie za konštruktívne a chcú v tomto trende pokračovať.