Pellegrini by chcel po voľbách zostavovať vládu, pozícia lídra kandidátky je preňho výzvou

Peter Pellegrini (Smer-SD) je pripravený vo voľbách uchádzať sa o pozíciu predsedu vlády SR. Uviedol to v sobotu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

„Pre mňa je dohoda o tom, že mám byť lídrom kandidátky, obrovskou výzvou a zodpovednosťou voči členom, podporovateľom, voličom a urobím všetko preto, aby strana Smer dosiahla čo najlepší výsledok, voľby vyhrala a uchádzala sa o zostavenie vlády,“ povedal.

Dodal, že vo vnútri strany vnímajú, ako sa mení spoločnosť, ale aj akým útokom strana čelí a je často nálepkovaná.

„Z tohto pohľadu veľmi zvažujeme, aký program predstavíme voličom a akí ľudia budú na popredných miestach našej kandidátky, aby tá predstavovala skupinu šikovných ľudí, ktorí majú čo ponúknuť a majú kompetenciu,“ prízvukoval.

Podľa neho listina bude predstavovať značný koaličný potenciál strany a nemyslí si, že sa na nej budú vyskytovať mená, vzbudzujúce kontraverzie, medzi ktoré patrí aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.

Kauza Jankovskej

V súvislosti s kauzou Moniky Jankovskej premiér konštatoval, že jej odchod z ministerstva spravodlivosti je správny, lebo podozrení je stále viac.

„Verím, že polícia a prokuratúra budú postupovať tak, ako majú a v prípade, že došlo k trestným činnom a k porušeniu zákona, vyvodia patričnú zodpovednosť,“ konštatoval.

Na otázku, či je správne, aby bola sudkyňou, povedal, že „sudcovia sú úplne nezávislí, regulujú sami seba, čo nie je vždy to najsprávnejšie, lebo vidíme, že tieto samoregulačné mechanizmy zlyhávajú“. Podľa neho v slovenskej justícii je väčšina pracovitých, spravodlivých a morálne bezúhonných sudcov, ale vyskytujú sa aj takéto čierne ovce.

Dodal, že sami sudcovia by mali byť schopní vystrnadiť ich zo svojich radov a netolerovať. „Tak, ako platí u lekárov, že lekári, ktorí flákajú svoju robotu, by mali byť vyzlečení z bieleho plášťa, aby boli odstrašujúcim príkladom, tak rovnako by mali byť vyzliekaní zo sudcovského talára aj sudcovia, ktorí sa nesprávajú tak, ako by sa mali. Takých však bolo málo, takže sa toho už nikto nebojí,“ podotkol.

Nakupovať už nechce

Dodal, že sudcovia majú veľmi dobré platy a cestou je, aby mnohí z nich prišli o svoj talár a boli tak výstrahou pre ostatných a robili si poriadne robotu.

Vo veci výberu sudcov Ústavného súdu SR, premiér prízvukoval, že ho mrzí, že vzniklo toľko spisov na slovenských súdoch, ale verí, že po vymenovaní prezidentkou v najbližších dňoch sa sudcovia chopia svojej práce a urobia všetko, aby sa tento sklz dobehol čo najskôr.

Pokiaľ ide o nákupy v rezorte obrany Pellegrini v relácii uviedol, že by sa to malo ponechať na novú vládu. Neplánuje ich predložiť na rokovanie bezpečnostnej rady a rokovanie vlády.

„Na druhej strane si však myslím, že ministerstvo obrany by mohlo transparentne ukončiť všetky procesy, ktoré súvisia s plánovaným nákupom obrnených transportérov 8×8, 4×4 či radarov tak, aby nová vláda mohla okamžite prijať opatrenie, že do toho ide,“ uzavrel.