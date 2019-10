Pellegrini chce odpolitizovať tému minimálnej mzdy, mala by byť stanovená vzorcom

Mali by sme robiť všetko pre to, aby čo najmenej ľudí robilo za minimálnu mzdu, uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Peter Pellegrini s tým, že sa vždy postaví na stranu pracujúcich a bude robiť všetko pre to, aby tí, čo pracujú, mali kvalitnejší život.

Ako uviedol, zvyšovanie minimálnej mzdy nikdy nebolo predmetom politických dohôd. „Je to medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, vláda má povinnosť, v prípade, že sa nedohodnú, do 15. októbra vydať nariadenie o výške minimálnej mzdy platnej pre rok 2020,“ informoval predseda vlády.

Automat v zákone

Ako uviedol Pellegrini, chce túto tému odpolitizovať. „Už by sme nemali takýto konflikt, ak by bola minimálna mzda stanovená vzorcom. Ako sa budú vyvíjať platy v štáte, tak sa bude automaticky vyvíjať aj minimálna mzda,“ informoval premiér.

Do zákona by sa mohol podľa neho vložiť automat, z ktorého sa budú počítať príplatky, a tým pádom sa celá situácia okolo minimálnej mzdy upokojí.

„Odpolitizovanie a zautomatizovanie stanovenia výšky minimálnej mzdy odvodzujúc od priemernej mzdy je veľmi dobré opatrenie a pevne verím, že nájdeme podporu v koalícii,“ dodal Pellegrini. Dôchodky by podľa neho mohli tiež rásť vyšším tempom, aby sa nestalo, že sa zvýšia o 1,50 eura.

Zdravé verejné financie

„Naša ekonomika spomalila, ale stále predstavuje dobrý hospodársky rast. Máme najnižšiu nezamestnanosť v histórii krajiny a stále mame 90 tisíc neobsadených miest,“ informoval predseda vlády. Slovenské verejné financie sú podľa neho zdravé.

„Náš dlh je pod sankčnými pásmami. Budúci rok nebude môcť byť deficit vyrovnaný, ale maximálne môže vyť v deficite pol percenta,“ informoval Pellegrini.

Ak podľa neho budú mať ľudia v peňaženkách viac peňazí, budú môcť stimulovať hospodársky rast. „Pristupiť k ekonomickým škrtom je nezmysel v čase, keď sa ekonomika spomaľuje, lebo ju ešte viac spomalíte,“ konštatoval Pellegrini.

Až keby sme podľa premiéra do posledného centu vedeli minúť európske peniaze, potom si môžeme požičať, tým neohrozíme dlh a zdravie verejných financií.„Najskôr by som sa sústredil, aby sme stíhali čerpať miliardy z EÚ, ktoré nám sem tečú,“ povedal Pellegrini.

Tabak zdražieť môže

K zdražovaniu tabakových výrobkov sa predseda vlády vyjadril, že nebude chrániť ľudí pred zdražovaním niečoho, čo im poškodzuje zdravie.„Rád budem ochraňovať ľudí pred zdražovaním, ak sa to týka základných životných potrieb, bývania alebo energií, niečoho, čo nevyhnutne potrebujú na život,“ povedal Peter Pellegrini.

Iný rozpočet ako s maximálnym deficitom pol percenta HDP podľa premiéra na vláde nemôžu schváliť. Ak nebudú môcť počítať so 100 miliónmi alebo aspoň s 50 miliónmi z tabaku, minister financií bude musieť podľa premiéra výdavky okresať inde, aby sa dosiahol stanovený cieľ.

„Máme naozaj nízky dlh, aj keď tento rok nedosiahneme vyrovnaný rozpočet, budeme na úrovni 1 % HDP v deficite, čo nie je nič dramatické,“ uzavrel Peter Pellegrini.