Pellegrini hovorí o dvoch možnostiach riešenia krízy, Remišovej odvolanie Kaliňáka nestačí

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) – Podpredseda vlády a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini je za to, aby vládny Smer-SD urobil kroky k tomu, aby súčasná vládna koalícia pokračovala vo vládnutí. Uviedol to v televíznej diskusii RTVS O 5 minút 12. „Aby sme urobili ústupky a zmeny vo vláde, ktoré vyhovejú koaličným partnerom,“ povedal Pellegrini.

Nešpecifikoval, či je Smer-SD ochotný vzdať sa ministra vnútra Roberta Kaliňáka. „Ak by to malo zachrániť koalíciu a sme presvedčení, že je to to najlepšie riešenie pre krajinu, sme ochotní to urobiť,“ povedal vicepremiér. Zároveň zdôraznil, že to nie je názor strany a rovnako to neznamená, že takáto možnosť „je v hre“.

Pellegrini informoval aj o tom, že stretnutie premiéra Roberta Fica s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom, ktoré sa konalo v sobotu, bolo len prvotným rokovaním, po ktorom sú rokovania Mosta-Híd. „Pre mňa nie sú prioritou personálne záujmy jednotlivca, ak chceme zachovať nejakú stabilitu,“ uviedol s tým, že krajina musí pokračovať a nesmie sa zastaviť jej chod.

Smer-SD chce zachovať vládnu koalíciu

Pellegrini nemá ani informáciu o tom, že by Smer-SD ponúkal Mostu-Híd post ministra kultúry, ktorý dočasne zastáva práve Pellegrini.

„Na rokovania chodia najvyšší predstavitelia Smeru s tým, že chcú zachovať vládnu koalíciu. Ja preferujem, aby sme pokračoval vo vládnutí,“ uviedol a dodal, že by podľa neho mali urobiť také zmeny, ktoré budú koaličným partnerom vyhovovať.

Na druhej strane, je ochotný rešpektovať aj rozhodnutia partnerov, ktorí povedia, že si takto nevedie pokračovanie predstaviť. A tak sú na stole stále možnosti dve. Buď sa koalícia dohodne alebo poslanci v parlamente skrátia volebné obdobie.

Smer-SD podľa neho vie dnes pre stabilitu na Slovensku urobiť kroky, ktoré môžu viesť aj k zmenám na postoch ministrov. „Ak by to malo zachrániť koalíciu, všetky možnosti sú otvorené,“ povedal s tým, že nabáda kolegov, aby boli ochotní rokovať o rôznych variantoch. K rozhodnutiu by podľa jeho slov mali dôjsť v pondelok.

Odstúpenie Kaliňáka opozícii nestačí

Poslankyňa NR SR a líderka OĽaNO Veronika Remišová na otázku moderátora, či opozícia robí všetko preto, aby vo vládnej koalícii presadili dlho požadované zmeny uviedla, že robiť väčší politický tlak, ako robia, už nemôžu.

Podľa nej dnes to už nie je len o odstúpení Kaliňáka z fukncie šéfa rezortu vnútra. „Ľudia hovoria, že to sa ďalej takto nedá. Jediné poctivé riešenie je, aby sa ľudia rozhodli znovu vo voľbách,“ povedala. Preto všetky ostatné možnosti sú podľa nej katastrofálnym riešením.

Prípadný odchod Mosta-Híd by znamenal menšinovú vládu. Za katastrofu označila aj prípad, ak by vláda pokračovala s podporou koltebovcov.

Na margo piatkových zhromaždení Pellegrini uviedol, že má úctu a rešpekt pred ľudmi, ktorí boli na námestiach. „Rešpektujem právo, aby do ulíc išli. Je to v demokratických krajinách bežné,“ povedal a chápe, že von vyšli aj nespokojní ľudia s inými názormi.

K vyšetrovaniu prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice sa vyjadril, že vláda poskytla policajnému zboru maximálny priestor, aby bez zásahu politiky mohli vyšetrovať. „Opozíciu nezaujíma nič iné, iba to, či padne hlava,“ povedal. „Ako záleží opozícii na tom, čo sa v štáte deje?“ pýtal sa.

Podľa Remišovej Pellegrini nesutále hľadá chybu u iných. „My sme nikdy vyšetrovateľov nespochybňovali. Spochybňujeme politických nominantov Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta Tibora Gašpara. Napriek tomu vie, že v polícii sú čestní policajti a vyšetrovatelia.“

Weberova výzva Ficovi

Pellegrini sa vyjadril aj k vyhláseniam šéfa ľudovcov z Európskeho parlamentu Manfreda Webera, ktorý bol tento týždeň súčasťou 6-člennej delegácie europoslancov na Slovensku. „Manfred Weber nech si komentuje dianie v Nemecku a nie na Slovensku,“ reagoval Pellegrini. „Nech sa nevmiešava do vnútorných záležitostí Slovenska,“ dodal. Podľa Pellegriniho ani my nekomentujeme dianie v Nemecku.

Weber v sobotu vyzval Fica, aby odvolal ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Pellegrini upozornil na to, že Weber šéfuje ľudovcom, čo je opozícia sociálnym demokratom. „Nedovoľme, aby niekto zo Slovenska robil obraz, ktorý bol ešte pred štrnástimi dňami úplne iný. Slovensko je dobrý príbeh, je tu lepšie ako pred desiatimi aj ako pred piatimi rokmi,“ povedal Pellegrini.

Zároveň sa pýtal, „čo nám pomôže, že si tam niečo porozprávajú a podržia minútu ticha“. „Správy kolegov z ich cesty na Slovensko sú veľmi znepokojujúce. Vzniká dojem, že zo strany najvyšších slovenských vládnych predstaviteľov nie je urobené všetko pre to, aby boli obe vraždy objasnené. Predstaviteľom strany Smer sa nepodarilo vyvrátiť mediálne správy o prepojení strany premiéra Fica a najmä ministra vnútra Kaliňáka s mafiou. Toto nie je akceptovateľné,“ zdôraznil Weber.

Stopnutie eurofondov nehrozí

Kým je Pellegrini presvedčený, že opozícia vyvoláva zlý dojem o Slovensku, Remišová tvrdí opak. „Zlý obraz vytvára premiér a Smer-SD,“ uviedla.

Zároveň dodala, že podľa nej hrozí, že Slovensku EÚ stopne eurofondy pre mnohé škandály s nimi spojené, ktoré na Slovensku boli. „Nehrozí, že nám stopnú eurofondy,“ zdôraznil Pellegrini s tým, že aj na ministerstve šklolstva budú čoskoro odblokované. Podľa neho však o konkrétnych faktoch Remišová veľa nevie.

Pellegrini v závere pripomenul, že Smer-SD vládne dlho a na postoch sa vystriedali rôzni ľudia. „Každý naplnil svoju misiu najlepšie ako vedel. Za tie roky sa možno mohli niektoré veci urobiť inak. Urobili sa aj chyby. Pevne verím, že sa podarí zastabilizovať pomery a že sa podarí ukázať, že Slovensko je krajina dobrá pre život,“ uzavrel s tým, že sú aj ľudia, ktorí by chceli zmenu. „Vždy majú v rukách karty voliči,“ dodal.