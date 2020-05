Pellegrini ide do boja s Ficom. Pošle Richtera, Vážneho, Kaliňáka a ostatných do minulosti?

Volebný líder Smeru-SD Peter Pellegrini sa bude uchádzať o post predsedu strany. Správa už odznela pred niekoľkými dňami, ale v TV JOJ potvrdil, že tak urobí bez ohľadu na to, či sa Robert Fico bude uchádzať o rovnaký post alebo nie.

Mladé sily v Smere

Pri menovaní za predsedu vlády mnohí považovali Petra Pellegriniho za Ficovu predĺženú ruku. Svojimi krokmi to v značnej miere potvrdzoval, ale objavili sa občas aj otvorené nezhody, ktoré ale nikto nebral vážne.

Už vtedy sa hovorilo o novom krídle v strane, ktoré sa snaží o zmenu. Médiá tam zaraďovali Richarda Rašiho, a Petra Žigu. Verejne sa, samozrejme, ani jeden z nich nepriznal, že chce čeliť otcovi-zakladateľovi strany. Ale časy sa menia.

Charizma Roberta Fica značne utrpela jeho obhajobou neobhájiteľných vecí a osôb. Strana na to doplatila chabým výsledkom vo voľbách.

A zjavil sa Peter Pellegrini

Sám Robert Fico iste ešte doteraz nerozdýchal jar 2018, kedy musel pod tlakom ulice odstúpiť z funkcie. Do čela vlády navrhol Petra Pellegriniho aby verejnosti zakryl oči, pretože aj tak to mal byť jedine on, kto bude aj ďalej ťahať všetky nitkv strane aj vo vláde.

Začiatok tomu aj nasvedčoval. Mladý usmiaty politik však začal zbierať sympatie verejnosti a zrazu sa stal hrozbou. Že by práve on mohol zasadiť politický smrteľný úder 20 rokov vládnucemu predsedovi, spočiatku nikto neveril.

Čas ale ubiehal, nálada v spoločnosti sa menila a túžba po slušnosti a tolerancii rástla. V Smere ju mohol ponúknuť Pellegrini a v žiadnom prípade nie Fico.

Voľby to spečatili

Volebný úspech-neúspech Smeru bol potrebnou iskrou, aby straníci začali uvažovať, ako ďalej. Predsa nemožno desaťročia vládnuť rovnakým spôsobom a s rovnakými ľuďmi.

Pozrime sa napríklad na Jána Richtera, ktorý mal významné slovo ešte za čias SDĽ. Alebo Ľubomíra Vážneho, ktorý ani nevie, v akej funkcii ešte nebol, ďakujúc za to práve Robertovi Ficovi, o Robertovi Kaliňákovi už ani nehovorme. Majú títo ľudia v súčasnosti ešte v strane takú váhu ako pôvodne? Určite nie. Ale Fico si to asi neuvedomuje.

Nečakane v rámci pandémie koronavírusu Pellegrini prichádza so správou, že chce zmenu. Nikto ho neberie vážne a predpovedá jeho politický koniec. Veď kto sa môže postaviť Robertovi Ficovi, keď toľko urobil pre svojich? Možno to bol len omyl.

Ale aj mnohí sympatizanti a členovia Smeru chcú predsa len už niečo iné. Práve tých sa snaží osloviť Peter Pellegrini. Nebude to mať ľahké a možno vopred vie, že nevyhrá. Ale za pokus to stojí a motyka možno vystrelí.