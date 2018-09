Pellegrini je spokojný s vyšetrovaním vraždy Kuciaka, cieľom je ešte nájsť objednávateľov zločinu

BRATISLAVA 29. septembra (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyjadril uspokojenie nad posunom vo vyšetrovaní vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Ako povedal v sobotu v diskusnej relácii RTVS sobotné dialógy, napriek mnohým pochybnostiam a znevažovaniu práce policajtov či prokurátorov častokrát si išli plne za svojím a jediné zadanie, ktoré mali od všetkých, bolo, aby čo najskôr našli a vypátrali vrahov. Dodal, že zadanie pokračuje ďalej v tom, aby sa im podarilo nájsť objednávateľov vraždy.

Slovensko nie je povinné platiť

K zmenám na Finančnej správe SR a k odstupu z postu jej prezidenta Františka Imreczeho, ako aj o zaplatení Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) Pellegrini uviedol, že Slovensko nie je momentálne povinné zaplatiť nič.

„OLAF môže mať nejaké podozrenie, môže mať nejaké pochybnosti, on ich hneď zverejní, ale to nie sú výsledné verdikty,“ uviedol ďalej premiér SR. Ako dodal, to, že sa František Imrecze na základe toho, čo sa deje okolo finančnej správy, rozhodol opustiť svoju stoličku, je podľa Pellegriniho správne konanie.

„Teraz sa môže vo finančnej správe celá situácia vyjasniť a som presvedčený, že ak sa tieto okolnosti vyjasnia a ukáže sa, že ani finančný prezident ako osoba nemá nič s takýmito vecami a Slovensko zdôvodní, prečo sa niektoré veci diali alebo kto je zodpovedný, či František Imrecze mohol alebo nemohol vedieť a mohol zabrániť takému konaniu, keď sa on očistí, tak je jeho plným právom, aby sa kedykoľvek mohol vrátiť naspäť aj na pozíciu prezidenta finančnej správy,“ povedal.

Zbytočný kontrolný mechanizmus prezidenta

Premiér sa vyjadril tiež k voľbe nových sudcov Ústavného súdu SR. Podľa neho akonáhle je ústavný sudca zvolený, je absolútne autonómny, nedotknuteľný a nikto, ani z Národnej rady SR, nemôže voči nemu zasiahnuť.

Uviedol, že ak sprísnite systém, ktorý už dnes je akoby dvojkolový, keď najprv si vyberá z dvojitého počtu parlament a potom prezident, to má svoju logiku.

„Akonáhle ale si voľba v parlamente vyžaduje nájsť až ústavnú väčšinu, čo naozaj nie je jednoduché, lebo opozícia musí s vládnou koalíciou komunikovať, tak si myslím, že tá voľba je už potom tak jasná a silná, že tam už potom asi ten kontrolný mechanizmus prezidenta by bol zbytočný,“ vysvetlil ďalej Pellegrini.