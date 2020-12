Pellegrini: Keď vakcináciu proti COVID-19 odporučí Matovič, zaočkovanosť sa bude rovnať nule (rozhovor)

Referencie pred voľbou dnes už nového generálneho prokurátora Maroša Žilinku od podnikateľa Michala Gučíka na stole neboli. Tvrdí to expremiér a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini, ktorý je rovnako ako Žilinka priateľom Gučíka.

V rozhovore pre portál Webnoviny.sk a tlačovú agentúru SITA Pellegrini odpovedal na otázku, ako sa v súčasnosti pozerá na niekdajšie vyjadrenia prezidenta Andreja Kisku, že Slovensko je mafiánsky štát. Reagoval aj na otázku, či by Smer-SD v budúcnosti zobral do vlády alebo ako vníma označovanie za zradcu z úst Roberta Fica.

Ešte pred pár mesiacmi ste hovorili o ambícii vymeniť Roberta Fica na čele Smeru. Je vám dnes ľahšie, že nie ste šéfom Smeru?

Musím povedať, že určite. Osobné rozhodnutie nebolo jednoduché. Takéto veci človek urobí v rámci politickej kariéry možno raz. Dnes musím povedať, že ho neľutujem a považujem ho za absolútne správne. Priznám sa, aj ľudsky sa mi dnes žije podstatne pokojnejšie, lebo zodpovedám sám za seba a za to, čo urobíme v Hlase.

Uvažovali ste nad tým, že po vlne zatýkania by asi Smer nebol najpopulárnejší ani pod vašim vedením tak, ako je teraz najpopulárnejší Hlas?

Nebol v tom kalkul takéhoto typu. Signalizoval som dokonca už pred voľbami, že som váhal, či ako prvý premiér neopustiť politiku odchodom z vládnej funkcie a ukázať, že sa dá odísť aj slušne. Tiež som zvažoval, či opustiť alebo neopustiť stranu alebo predsa len prevziať na seba úlohu volebného lídra a strane pomôcť dosiahnuť čo najväčší výsledok. Nakoniec som zvážil, že vzhľadom na silnú podporu ľudí, ktorú som stále cítil a ktorú mi prejavovali, že by bolo odo mňa asi nie veľmi fér, keby som bol úplne odišiel z politického života.

Čiže súhlasíte, že Smer by teraz nebol líder preferencií, keby ste ho viedli?

Ťažko povedať, či by sme boli alebo neboli. Asi by sme boli stále len jedinou relevantnou opozičnou stranou. Dnes máme aj stranu Hlas. Veľmi sa teším tejto podpore. Neodišiel som pre to, že som kalkuloval, ako to so Smerom dopadne. Jednoducho, naše postoje a vzťahy aj s predstaviteľmi, resp. s predsedom strany sa vyhrotili natoľko, že ďalšiu spoluprácu som si už nevedel predstaviť.

Zatiaľ ma polícia v žiadnom z týchto prípadov, o ktorých sa hovorí, nekontaktovala.

Množstvo policajných funkcionárov skončilo vo väzbe, ďalší z Finančného riaditeľstva a z tajnej služby. Akú mieru politickej zodpovednosti pociťujete za to, čo sa v minulosti stalo?

Samozrejme, mieru svojej zodpovednosti musím merať aj tým, do akej miery som mal alebo nemal informácie o aktivitách týchto pánov. Ak niekto hovorí, že všetko ste kryli, tak kryť môžete len to, o čom viete. Ak o niečom neviete, tak je asi ťažké hovoriť, že môžete niečo kryť, keď o tom nemáte ani primárnu vedomosť.

Pokiaľ sa ukáže, že títo ľudia budú právoplatne odsúdení a že naozaj páchali trestné činy a ak som ja mal možnosť nejakým spôsobom ovplyvniť alebo neovplyvniť ich vymenovanie, tak určite priznám, že pri týchto menách sme spravili chybu. To nebudem popierať.

Na druhej strane si ľudia niekedy veľmi mylne myslia, že premiér má absolútnu moc a sám vymenováva ľudí na jednotlivých ministerstvách. Čo sa dialo na Finančnej správe, bolo v rukách ministerstva financií a samotnej prezidentky alebo prezidenta Finančnej správy. Čo sa dialo na polícii, bolo plne v kompetencií ministerstva vnútra a do takýchto vecí premiér nezasahuje.

Kontaktovala vás polícia, že by chcela nejakú svedeckú výpoveď?

Zatiaľ ma polícia v žiadnom z týchto prípadov, o ktorých sa hovorí, nekontaktovala. Nemám pocit, že by mala potrebu ma v nejakých týchto veciach žiadať o vysvetlenie. Ak by niekto niečo potreboval, som plne k dispozícii odpovedať.

Prezident Andrej Kiska v roku 2018 hovoril o Slovensku ako mafiánskom štáte. Ako dnes hodnotíte tieto jeho slová?

Myslím si, že bez ohľadu na to, koľko jednotlivcov zlyhá, prezident nemôže svoju vlastnú krajinu takto očierniť, dokonca na medzinárodnom poli. To neurobí žiadny prezident. Na druhej strane je logické, že prezident si nemusí zakrývať oči a môže veci pomenúvať priamo, ale k vlastnej krajine si to nemôže dovoliť, hoci by v nej bola zložitá situácia. Teraz hovorím o postavení prezidenta, ako má brániť svoju krajinu v zahraničných očiach. Dovnútra môže byť primerane kritický. Môže v parlamente aj inde vystupovať priamo.

Uprostred zľava: Niekdajší premiér Peter Pellegrini a prezident SR Andrej Kiska počas pietnej spomienky pri príležitosti 74. výročia ukončenia bojov o hlavné mesto SR Bratislavu pri Pomníku víťazstva na Námestí Eugena Suchoňa. Bratislava, 4. apríl 2019. Foto: archív SITA/Branislav Bibel

Myslím si, že aj napriek tomu, že tu máme mnohých obvinených a ešte nevieme, u koľkých sa potvrdí, tak stále to vnímam ako zlyhanie konkrétnych ľudí. Aj napriek ich zlyhaniu na Slovensku pracujú stovky poctivých prokurátoriek a prokurátorov, tisícky poctivých policajtov a policajtiek a stovky poctivých sudcov a sudkýň. Takže paušálne nazvať túto krajinu mafiánskou aj dnes považujem za chybu.

Nemali ste informácie o fungovaní skupiny, ktorá dokáže ovplyvniť niektorých policajtov, prokurátorov a sudcov?

Žiaľ, nemal som. Ako predseda vlády som mal možnosť dostávať dva roky informácie od silových zložiek. Nebol som upozornený ani tajnou službou, ani Vojenským spravodajstvom, že by boli vedomosti o fungovaní takejto skupiny, ktorá by ohrozovala chod štátu alebo ústavné zriadenie. Keby som takú vedomosť mal, určite by som konal.

Exminister Peter Žiga, ktorý je členom Hlasu, mal vraj tiež ovplyvňovať políciu pri vyšetrovaní karuselových podvodov, ktoré sa týkali jeho príbuzného, čo malo stáť 50-tisíc eur. Otriaslo to vašou dôverou voči poslancovi Žigovi?

Otriaslo by to mojou dôverou, keby sa ukázalo, že je to pravda. Zatiaľ poslanec Žiga tieto podozrenia vyvrátil a vyjadril sa aj pred médiami, že je pripravený kooperovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Udivuje ma, že doteraz nikto zo strany orgánov činných v trestnom konaní pána poslanca nekontaktoval, aby sa ho opýtal, či je to pravda.

Ortieľ nad človekom, aj po skúsenosti z niekoľkých mesiacov a týždňov, vyrieknem až vtedy, keď sa dokáže reálna vina. Nie na základe obvinení ľudí, ktorí páchali ťažkú trestnú činnosť a chcú si znížiť svoj trest za to, že porozprávajú aj na ostatných.

Zatiaľ jeho politickú budúcnosť vidíte v strane Hlas?

Pokiaľ sa mu podarí vyvrátiť všetky podozrenia, nevidím dôvod, aby nemohol ďalej pracovať v politike.

Keď sa raz za čas s pánom Gučíkom stretneme, určite neriešime politiku alebo stratégiu, čo by sme mali robiť.

Nedávno sa mala bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská vyjadriť, že vám povedala, že rieši miliónové zmenky TV Markíza. Čo konkrétne vám povedala?

Priznám sa, že na ten rozhovor si veľmi nepamätám. S pani Jankovskou som sa ako premiér na úrade vlády stretol asi dvakrát. Sčasti riešila svoje profesionálne veci sudkyne a budúcnosť. Detaily presne neviem. Ten rozhovor som si skôr oživil na základe toho, čo tvrdí ona, že sa so mnou bavila. Potvrdila zároveň, že ma neinformovala, že sa pozná s Marianom Kočnerom a že zmenky rieši v prospech Mariana Kočnera. Preto aj moja odpoveď „hm“ zodpovedala tomu, aký ten rozhovor asi bol.

Nevyplývalo teda z rozhovoru, že môže ísť o nelegálne aktivity?

Určite nie. V tom čase som mal aj nejaké stretnutie s predstaviteľmi Spojených štátov amerických, pretože Markízu v tom čase vlastnila veľká americká spoločnosť a bol to ostro sledovaný proces. Osobne som bol požiadaný, aby súd rozhodol spravodlivo.

Ak by bola pani Jankovská naznačovala opak, vzbudilo by to u mňa veľkú pozornosť. Musel by som ju upozorniť, že treba zasahovať v prospech spravodlivosti, a nie nejakého človeka, ktorý chce ohýbať zákon.

Maroša Žilinku za generálneho prokurátora navrhla Sme rodina Borisa Kollára. Poslanci Hlasu v parlamente tiež hlasovali za neho. Komunikovali ste Borisom Kollárom o podpore Žilinku?

Môžem odmietnuť akékoľvek oficiálne rokovania o tom, že by sme sa zjednocovali na nejakom mene. Tým, že pán Žilinka dostal asi najviac hlasov v histórii voľby generálnych prokurátorov, v mojich očiach sa stáva plne nezávislý. Môže každému zložiť telefón, ak by si niekto dovolil mu volať a politicky sa snažiť ovplyvniť jeho rozhodnutie v prospech alebo v neprospech niekoho.

Pán Žilinka aj vy máte spoločného priateľa podnikateľa Michala Gučíka. Mali ste nejaké referencie od pána Gučíka na prokurátora Žilinku?

Nie. S pánom Gučíkom sa poznám. Máme priateľské vzťahy, ktoré spočívajú v tom, že si spolu vypijeme kávu alebo čaj a debatujeme o živote. Keď sa raz za čas s pánom Gučíkom stretneme, určite neriešime politiku alebo stratégiu, čo by sme mali robiť. Takže referencia na pána Žilinku nikdy nebola na stole.

Jemu sa predsedovanie vlády stalo za trest.

Často kritizujete vládu a premiéra, aké opatrenia prijímajú na boj proti koronavírusu. Čo by ste vy robili inak?

Leto, kedy bol čas „upokojenia“ a bola vedomosť, že sa blíži druhá vlna, by som využil na posilnenie kapacít Úradu verejného zdravotníctva, aby sme pri náraste ochorení na jeseň, boli schopnejší dohľadávať kontakty. Dnes by bol určite platný jeden jasný mechanizmus, nazvime ho semafor, podľa ktorého by sme sa riadili. Platila by jasná hierarchia riadenia – aké sú úlohy premiéra, kto je na čele Ústredného krízového štábu, čo má robiť pandemická komisia a čo konzílium. Nevládol by tu taký chaos v rozhodnutiach.

Ďalšia z vážnych veci je ekonomická pomoc a finančná injekcia do ekonomiky a postihnutých sektorov hospodárstva, ktorá by bola výrazne, výrazne vyššia a vtedy by sa dalo s ľuďmi elegantne dohodnúť – nebojte sa, vzhľadom na šíriacu sa pandémiu musíme znížiť mobilitu, možno na chvíľu zatvoriť prevádzky, ale s pomocou štátu. Verte, že by to akceptovali. Atmosféra v krajine by bola lepšia. Na Slovensku je smutno.

Ako hodnotíte premiérovanie Igora Matoviča? Premiér má predsa aj iné úlohy ako koronavírus.

Tvári sa, že je unavený, a to robí zatiaľ len koronu. Keby robil riadnu premiérsku robotu, to je širší diapazón. Je to mikromanažér, neskúsený a ješitný. To sú najhoršie vlastnosti pre predsedu vlády. Pán Matovič sa zasekol v čase a ako bol nepripravený na výkon funkcie v marci, v rovnakej kvalite ho vidím aj teraz v decembri.

Zľava: predseda vlády SR Igor Matovič a bývalý premiér Peter Pellegrini počas oficiálneho odovzdania Úradu vlády novovymenovanému predsedovi vlády v starej budove Úradu vlády SR. Bratislava, 21. marec 2020. Foto: archív SITA/Martin Medňanský

Krajinu riadi cez Facebook, rozhádal sa s kadekým. Teraz započal veľký súboj s prezidentkou Slovenskej republiky. Je to nemiestne. Pani prezidentka je posledný maják, ktorá v rámci nášho demokratického zriadenia dbá na naše práva a slobody a ešte ju začne atakovať. To sú chyby za chybami. Tento pán nemá žiadne schopnosti a kompetencie, aby mohol zastávať takúto vysokú funkciu. Jemu sa predsedovanie vlády stalo za trest.

Na budúci rok sa začne očkovanie proti koronavírusu. Prečo sa takmer všetci politici obávajú povedať, aby bolo povinné? Robíte to kvôli voličom?

Robíme to pre bezpečnosť ľudí, pretože máloktorá vakcína bola vo svete vyrobená za tak krátky čas a s tak krátkym testovaním bez možnosti odhalenia vedľajších účinkov. Nie som človek, ktorý patrí ku klasickým odporcom očkovania. Bol som očkovaný od narodenia a nevenujem sa ani žiadnym hoaxom. Pri tejto novej vakcíne sú pochybnosti o jej kvalite a bezpečnosti. Je preto logické, že všetci okolo toho veľmi jemne našľapujú.

Keď vás minister zdravotníctva Krajčí informuje o tom, že by vláda mala vytvoriť kompenzačný fond na úhradu nákladov a trvalých následkov, ak sa niečo stane, tak to nedáva extrémnu dôveru. Jediné možné je potom len odporúčať očkovanie. Rizikovým skupinám ho vysoko odporúčať a zároveň ho ponechať na dobrovoľnosti. Nie som ani úplne presvedčený, či by sme ako krajina mali na európskej úrovni súhlasiť s podmienkou, že voľný pohyb osôb by sa umožnil len tomu, kto sa preukáže očkovacím preukazom. Zaváňa to obmedzovaním našich práv a slobôd.

Vakcínu predsa schváli Európska lieková agentúra. Nemyslíte si, že ak budú politici argumentovať vedľajšími účinkami, tak budú ľudí iba odrádzať od očkovania?

Máme istotu, že Európskou liekovou agentúrou nemôže prejsť niečo, čo nemôže mať vedľajšie účinky? Ja takúto stopercentnú istotu nemám. A už dupľom nie v čase, kedy je aj Európska lieková agentúra pod tlakom pandémie, aby prijala nejaké rozhodnutie a vakcínu na území EÚ použila. Keďže nevieme, čo to je, politik nesmie nikoho prinúť podstúpiť takýto zákrok.

Nemali by ste potom ľuďom povedať, že ak bude nízka úroveň zaočkovanosti, tak tu budeme ďalej žiť s epidémiou, s istým stupňom uzatvorenia ekonomiky a ľudia budú ďalej strádať?

Súhlasím a ak sa má očkovať, tak tu má byť aktívna kampaň s vysvetľovaním lekárov pre a proti. Kampaň má vzbudiť dôveru ľudí a môže byť vysoké percento zaočkovaných. Ale prepáčte, keby sa dnes predseda vlády postavil pred obrazovky s tým, ako je dnes vnímaný v spoločnosti a povie, aby sa ľudia dali zaočkovať, garantujem, že vyvolá opačný efekt. Keď očkovanie odporučí Matovič, zaočkovanosť sa bude rovnať nule.

Hlas je jedným z iniciátorov referenda o predčasných voľbách. Ste presvedčený, že sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina, to znamená viac ako 2,2 milióna ľudí?

Všetko je v rukách ľudí. Nejde o referendum politických strán. Tie poskytnú občanom len servis. Dnes opozícia nevie zmeniť pomery v štáte. Nevieme povaliť vládu, máme 55 hlasov. Matovič má nebezpečnú ústavnú väčšinu 95 hlasov a s ňou si môže robiť čo chce.

Ak chcú ľudia zmenu a prieskum ukázal, že väčšina by bola za referendum, tak to musia občania urobiť v referende. Odmietam, aby niekto hovoril, že neúspešné referendum sú peniaze vyhodené do vzduchu. Každé referendum je prejavením vôle ľudí a aj jeho odmietnutie. To je normálna vec ako pri voľbách.

Smer bude tiež musieť dokázať, že sa cez voľby do parlamentu dostane.

Ak chcete predčasné voľby, asi máte predstavu o partneroch do vlády. S kým by ste teda vládli?

Tam ešte nie sme. Pán premiér by uľavil tejto krajine, keby podal demisiu a odišiel by z politického života. Bol by to jeho najlepší počin a stálo by to za to, aby sa objavil aj v knihách. Uvidíme, ako voliči rozdajú karty.

Smer by ste zobrali do vlády?

To je predčasné povedať. Smer bude tiež musieť dokázať, že sa cez voľby do parlamentu dostane.

Nie je pre Hlas jednoduchšie byť ďalej v opozícii, budovať stranu a nechať koalíciu, nech sa vybíja vo vlastných problémoch?

Som presvedčený, že na Slovensku sa páchajú také škody, že čím skôr sa to skončí, tým lepšie pre jeho budúcnosť. Nemôžem uprednostniť svoje pohodlie a ambíciu venovať sa strane bez mála šedín. Pre nás je výzvou dostať sa ku kormidlu a pomôcť krajine dostať ju z tohto marazmu.

Smer chcel odvolávať vládu, hovorilo sa aj o odvolaní ministrov financií Eduarda Hegera alebo práce Milana Krajniaka. Nič sa nedeje. Nechcete robiť asistentov Smeru a preto ste im nedali podpisy na zvolanie mimoriadnych schôdzí?

Nie. Podpísali sme všetko, čo podpísať máme. Komentoval som len spôsob. Ak sa nikto oficiálne neozve, nevieme, že chce nejaký náš podpis. Na druhej strane sám Smer zvážil, že odvolávanie vlády v tomto čase, by nebolo úplne namieste.

My sme pripravení ako opozícia spolupracovať bez ohľadu na to, čo si o sebe myslíme a plniť si základnú úlohu. Vyzeralo by to smiešne, keby sme bránili ministra. Minister práce Krajniak je najzrelší minister na odvolanie za tie sociálne zverstvá, ktoré stvára. Pánovi ministrovi sa to zbiera, on spod gilotíny neujde.

Aké sú Vaše vzťahy s predsedom Smeru Robertom Ficom?

Žiadne. Od môjho odchodu sme sa stretli raz na schodoch parlamentu, kde sme sa slušne pozdravili. To je všetko.

Čo hovoríte na jeho odkazy smerom k vám, že ste zradcovia?

Ja ho nenazývam nijak. Mimo drobných reakcií, keď je toho už veľa z jeho strany, sa držím svojej línie nekomentovať ho, ani stranu Smer, pretože to nie sú naši súperi. Ak som zradcom ja, tak najväčším je on, pretože pred 20 rokmi odišiel z SDĽ a vytvoril si novú stranu. Ak hodnotí mňa, tak vlastne rozpráva o sebe.

Hlas má zatiaľ zvolených troch podpredsedov strany. Na jar máte zvoliť ďalších troch. Už máte predstavu, kto by to mal byť?

Politiku chceme robiť profesionálne a odborne, aby sme nerobili v budúcnosti v najvyšších funkciách hanbu tejto krajine. Len jedenásť poslancov nemôže obsiahnuť celú problematiku, preto sa sústreďujeme na vytvorenie odborných tímov pre každú oblasť.

Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini Bratislava, Foto: SITA/Jana Birošová

Budem rád, keď z nich vyjdú nové podpredsedníčky a podpredsedovia strany a ďalší členovia predsedníctva. Chceme kombinovať starých a skúsených harcovníkov s mladými odborníkmi, ktorí prinesú nový pohľad na svet.

Budú medzi nimi aj ľudia, ktorí doteraz v politike nepôsobili a ide o verejne známych ľudí?

Áno, hovoríme o takých, ktorých ľudia majú možnosť vidieť na obrazovkách. Pevne verím, že sa mi podarí ich presvedčiť, aby vyšli zo zákulisia a išli do politiky. Chcem dávať šance novým a mladým, nepotrebujem si v Hlase uzurpovať moc. Budem sa tešiť, keď bude v strane množstvo šikovných ľudí, z ktorých ma hocikto bude môcť kedykoľvek zastúpiť.

Viete, že po rokoch sa to otáča, líder je nezastupiteľný a nových ľudí k moci nepustí.

Zažil som to. Chcel by som byť príkladom a odísť v správny čas.

Ak hovoríme o nových tvárach v Hlase, máte ambíciu osloviť aj neparlamentné strany na spoluprácu?

Myslím si, že ak má ísť strana do volieb, tak sama. A ak to majú byť viaceré strany, tak má ísť o koalíciu v zmysle volebného zákona. Tak je to fér. Ak urobíme kandidačnú listinu Hlasu, budú tam vždy ľudia za Hlas. Ak by sme mali spolupracovať s neparlamentnými stranami, tak jediný spôsob je dohodnúť sa na zjednotení do jedného politického subjektu. To je jasný odkaz.

Viete si predstaviť, že by ste znížili počet strán na Slovensku aj o Dobrú voľbu?

Mnohí o tom hovoria, ale neviem, čo si o tom myslí pán predseda strany Drucker, ktorý využíval posledné mesiace na to, aby si kopol do strany Hlas. Nevysiela signály, že by na niečo také pristúpil. Možno to budeme riešiť, keď sa budeme blížiť k voľbám. Nech však nikto nepočíta s tým, že Hlas použije ako výťah pre svoju malú stranu do parlamentu.

Hovorili ste, že Hlas bude transparentne financovaný. Doteraz nebolo vidno, že by ste mali na transparentnom účte nejaké pohyby a ani na webovom sídle strany neboli darcovia. Prečo?

Dnes (v pondelok 7. decembra, pozn. Webnoviny.sk) sme urobili prvé pohyby. Darovacia zmluva v zmysle zákona o politických stranách musí byť podpísaná štatutárom. Museli sme počkať, kým budem na ministerstve vnútra zapísaný za štatutára ako zvolený predseda. Na našej webovej stránke vytvoríme kolónku financovanie, kde budú mená darcov aj s dátumom a sumou, ktorou prispeli vrátane mňa.

Začneme platiť prvé faktúry a aj o tých budeme informovať. Transparentné účty budeme mať na každé jedny voľby tak, ako to hovorí zákon. Dary nad tisíc eur zverejníme menovite. Takouto mravenčou prácou sa nám podarí vyvrátiť podozrenia nezaložené na pravde, že nás financujú nejakí oligarchovia. Pozerám na to s úsmevom, pretože viem, ako ťažko sa strana financuje.

Niekto dal niečo grátis, niektorá pani upiekla štrúdle.

Koľko peňazí vás už stál chod strany?

Mnohé veci až tak veľa nestoja, ako sa to na prvý pohľad zdá. Keď sme vyzbierali skoro 100-tisíc podpisov za necelý mesiac na registráciu strany, pomáhalo nám množstvo mladých ľudí. Spolu s našimi poslancami prispeli na kúpu stanu, stolíkov a perá, ktoré sme potrebovali. Sú to tisíce eur, ale vyčíslené to ani nemáme. Bolo to spontánne. Niekto dal niečo grátis, niektorá pani upiekla štrúdle. Keď sme išli na výjazd, každý si zaplatil benzín a hotel sám.

Od prvého novembra sme sa nasťahovali do nových priestorov v Bratislave, kde platíme značné nájomné. Len budova so službami nás stojí vyše 11-tisíc eur mesačne. Dúfam, že to zvládneme. Ak nie, budeme musieť hľadať lacnejšie priestory. Chceme sa uchádzať o drobné príspevky od ľudí. Nechceme byť financovaní žiadnou obrovskou sumou od jedného človeka, finančnej skupiny alebo firmy.

Chápať túto vašu odpoveď ako odkaz oligarchom – ani mi peniaze neponúkajte?

Povedal som, že budem raz rád, keď budem môcť s čistým svedomím ukončiť svoje pôsobenie ako predseda Hlasu. Stranu zakladám s kolegami tak, aby sme v žiadnom momente neboli nikomu nič dlžní a aby sme voči nikomu nemali nejaké záväzky, ktoré by ma držali vo funkcii predsedu z donútenia.

Aby mi niekto nepripomínal ešte si to musíš odrobiť a ešte musíš vyhrať voľby a vládnuť štyri roky. A zároveň, aby mojich nástupcov nikto nenaháňal a nehovoril, že teraz nás budeš poslúchať, lebo sme to tu dakedy financovali, my sme to zakladali.

Chcem, aby sme si zachovali obrovskú slobodu. Najdôležitejšie je byť slobodný a mať to úplne v rukách. Je to jasný odkaz hocijakým veľkým skupinám, oligarchom, ktorí by sa chceli možno na našom úspechu priživiť. Môžu nás podporiť hlasom vo voľbách. To je asi tak všetko

V čom budete programovo odlišnejší od Smeru?

Budeme musieť reagovať na moderné výzvy. Sociálna demokracia musí byť tradičná, ale nemôže byť historická. Dnes musí sociálna demokracia reagovať na zelené výzvy, čo zatiaľ u nás sociálna demokracia nerobí. Musí sa venovať moderným technológiám a zmene spôsobu života. Musí vedieť komunikovať s podstatne širším okruhom ľudí, ako sú len zamestnanci, dôchodcovia a chorí ľudia, ktorí potrebujú finančnú pomoc. Chcem ale uistiť, že vždy pre nás budú prioritou sociálne práva ľudí a potom aj ľudské a občianske práva.

Budete teda vnímavejší ku kultúrno-etickým otázkam? Napríklad k spolužitiu osôb rovnakého pohlavia?

Sú to veci, pred ktorými nebudeme môcť dlhodobo zatvárať oči. Žiaľ, dnes je slovenská spoločnosť tak rozdelená, že otvorenie tejto témy by jej skôr poškodilo, ako pomohlo. Debata o právach ľudí, aby sa nepovažovali za občanov druhej kategórie vzhľadom na svoju vieru, rasu a aj sexuálnu orientáciu, Slovensko ešte len čaká. Som presvedčený, že sa to môže udiať až v lepšom počasí.

Mali sme roky aj s lepším počasím, ale nič sa pre registrované partnerstvá neurobilo. Prečo?

Registrované partnerstvá nie sú len o osobách rovnakého pohlavia. Na Slovensku je rozvodovosť skoro 50 percent a tak tu máme desiatky tisíc párov, ktoré žijú akoby v partnerstve. Možno by aj oni privítali registrované partnerstvá. Dnes žena a muž, ktorí spolu žijú v domácnosti desiatky rokov, a nie sú zosobášení, nemajú nárok na informácie o zdravotnom stave, nemajú právo možno ani na majetkové vysporiadanie. Debata by preto asi mohla ísť týmto smerom.