Pellegrini len s údivom pozerá, ako Matovič a kolegovia z opozície tlačia Hlas-SD do liberálnej koalície (video)

Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini odmieta špekulácie o liberálnej trojkoalícii, v ktorej by figurovali strany Hlas-SD, Sloboda a Solidarita (SaS) a Progresívne Slovensko (PS). S týmito domnienkami prišiel ako prvý líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.

Predseda Hlasu tvrdí, že členov PS nepozná a nie je s nimi v žiadnom kontakte. Pellegrini o tom informoval dnes na tlačovej konferencii. „S údivom na to pozerám. Matovič a kolegovia z opozície sa nás snažia tlačiť do liberálnej koalície,“ tvrdí predseda Hlasu, ktorý dodal, že predseda PS Michal Šimečka odmietol spoluprácu so stranou Hlas-SD.

„My s nimi nevedieme žiadnu komunikáciu. So Šimečkom som sa ešte v živote nestretol. Podpredsedu Michala Trubana poznám len z novín, keď stváral niečo s drogami,“ doplnil Pellegrini. Dodal, že Hlas robí sociálnu politiku a nepodporuje liberálne aktivity. „Nie sme dohodnutí ani s predsedom SaS Richardom Sulíkom,“ uzavrel Pellegrini.