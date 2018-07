Premiér Pellegrini má o nákupe stíhačiek dostatok informácií a rozhodnutie už nechce naťahovať

BRATISLAVA 11. júla (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a jeho kabinet majú dostatok informácií k novým stíhačkám, aby mohlo padnúť definitívne rozhodnutie.

Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády s tým, že verejnosť bude o konkrétnostiach včas informovaná. Pellegrini tiež dodal, že svoje rozhodnutie bude vedieť obhájiť aj po odbornej stránke.

Ministerstvo odporúča americkú možnosť

Ministerstvo obrany v utorok zverejnilo návrh o budúcnosti nadzvukového letectva, v ktorom vládnej zostave odporúča americké stroje F-16 Block 70/72. Konkrétna cenová kalkulácia nových 14 kusov stíhačiek nie je známa, pretože si to vraj neželajú samotní výrobcovia strojov. V hre bola aj možnosť švédskych strojov Jas-39 Gripen.

„Dokumenty máme k dispozícii, máme to naštudované, porozprávame sa odborne na bezpečnostnej rade a potom predložím materiál aj na rokovanie vlády. Je potrebné prijať rozhodnutie, netreba to už naťahovať, pretože do augusta sa už nič nové nedozvieme, takže pravdepodobne to zásadné rozhodnutie padne dnes,“ povedal Pellegrini.

Podľa jeho slov sa ďalšie konkrétnosti nedajú komentovať, pretože procesy stále nie sú riadnym spôsobom ukončené. Premiér tiež potvrdil, že zverejnenie konkrétnych ponúk si výrobcovia neželajú.

Ponuky nechcú zverejniť

„Ani jedna ani druhá strana si neželá, aby boli zverejnené, ani zo švédskeho Gripenu si neželajú, aby bola ich ponuka zverejnená, ani zo Spojených štátov amerických. Sú to dve vlády ktoré majú takýto postup a keď vláda prijme svoje rozhodnutie, potom zverejníme, čo zverejniť treba,“ doplnil Pellegrini.

Na nové stíhacie lietadlá by mala vláda minúť viac ako jednu miliardu eur, pričom by bola Slovenská republika vôbec prvou krajinou v Európskej únii, ktorá by mala vo výzbroji najnovšie F-16.