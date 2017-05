Pellegrini na ITAPA: Zvyšujeme transparentnosť a zapájame verejnosť

Bratislava, 23. mája 2017 ( WBN/PR ) – Po roku fungovania Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu zhodnotil Peter Pellegrini na Jarnej ITAPA výstupy jeho doterajšej činnosti. Za pozitíva označil skvalitnenie projektov, služieb vládneho portálu a znižovanie cien pri plánovaných projektoch, za negatívum pomalšiu prípravu akčného plánu.

Jarnú konferenciu ITAPA otvoril svojim príhovorom podpredseda vlády SR Peter Pellegrini. Vyzdvihol v ňom zlepšenie postavenia Slovenska v aktuálnych medzinárodných hodnoteniach v oblasti digitalizácie a zhrnul pôsobenie svojho nového úradu za prvý rok. Podľa jeho slov je potrebné ako pozitívum vnímať kroky namierené na skvalitnenie projektov, existujúcich služieb vládneho portálu a znižovanie cien za jednotlivé plánované projekty. Ku skvalitneniu projektov podľa Petra Pellegriniho došlo najmä vďaka zvýšeniu transparentnosti a zapojeniu verejnosti pri príprave projektov. Všetky projekty totiž musia prejsť verejnou prezentáciou, čo už viedlo k zníženiu plánovaných nákladov, ako aj zlepšeniu ich kvality. Navyše Úrad podpredsedu vlády dôsledne vyžaduje reformné zámery a nákladové analýzy ku každému projektu nad 10 miliónov eur. Prítomných tiež informoval, že od 1. 7. 2017 bude v prevádzke nový redizajnovaný systém e-schránok, ktorý prinesie významnú kvalitatívnu zmenu v používaní vládnych služieb. Ako negatívum vníma pomalšie tempo prác v pracovných skupinách a v príprave Akčného plánu, od ktorého sa očakávajú konkrétne kroky digitalizácie v budúcnosti. Zdôraznil však, že samotné vytvorenie úradu a jeho personálne obsadenie bolo náročné a v kombinácii so zabezpečovaním minuloročného predsedníctva SR v Rade EÚ znamenalo výzvu, ktorú však podľa jeho slov Slovensko zvládlo dobre. Kriticky sa vyjadril voči projektom a iniciatívam, ktoré demotivujú občanov používať eID. Naopak, je presvedčený, že štát musí čo najviac presadiť praktické využitie eID aj v ďalších oblastiach. Vyzval preto najmä operátorov, banky a IT priemysel, aby hľadali aj ďalšie možnosti, kde a ako využiť existujúcu infraštruktúru eID. Uvítal by pilotné projekty, napríklad eID ako kartu do autobusu a začína sa zamýšľať nad víziou, ako dostať elektronickú identitu do smartfónu, nakoľko smart služby budú musieť byť z pohľadu trendov prístupné v mobilnom svete. V ďalšom období sa podľa slov Petra Pellegriniho chce úrad sústrediť na 5 priorít – inovácie a digitálnu transformáciu, digitálnu verejnú správu, digitálne zručnosti, digitálnu bezpečnosť a digitálnu infraštruktúru. „Schopnosť prispôsobovať sa dynamickému vývoju v oblasti digitalizácie bude kľúčová“, uviedol Peter Pellegrini. „Je jasné, že budúcnosť je digitálna a nevyhne sa jej ani Slovensko. Digitalizácia a robotizácia nie sú otázkou budúcnosti, ale už existujú a sú prítomné v reálnom čase. Musíme sa na nové trendy pripraviť“, uzavrel Pellegrini.